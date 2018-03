Richtungsweiser für die Berufswahl

Bei der „zukunftwangen“, der Messe für Ausbildung und Studium am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW), stellten sich am Freitag rund 112 Firmen und Betriebe vor. Hunderte von Schülern nutzten die Gelegenheit, sich in Bezug auf ihre zukünftige Berufswahl ausführlich zu informieren. Sie umringten die Stände der Firmen, Betriebe und Hochschulen. In angeregten Gesprächen informierten sich die Kinder und Jugendlichen über ihren Traumberuf, und es blieb keine Antwort offen.

Auch unter den Schülern fand reger Austausch statt. Eine Schülerin erzählte überglücklich, dass sie hier den Beruf und auch die Firma gefunden habe, bei der sie sich nach dem Schulabschluss bewerben werde. Andere sind zwar noch einige Jahre von der endgültigen Entscheidung entfernt, aber dank des Infomaterials haben sie die Möglichkeit, alles noch einmal genau zu überdenken.

„Keine Sorgen, mal keine Arbeit zu finden“

Einige hatten ihr Berufsziel schon fest vor Augen, merkten aber dann in den Gesprächen, dass auch noch andere Möglichkeiten in Frage kämen. So erzählte ein Mädchen, dass es immer vor hatte, in den Einzelhandel zu gehen, doch nun habe sie sich über den Beruf der Altenpflegerin informiert und daran großen Gefallen gefunden. Was nicht verwunderlich ist, denn am Stand für diesen Beruf informierten zwei junge Damen im ersten Lehrjahr. „Man braucht sich auch keine Sorgen machen, dass man irgendwann mal keine Arbeit finden würde“, erklärte die angehende Altenpflegerin.

Eine Lehrerin, die Migranten in Deutsch unterrichtete, war mit einer ganzen Schar ihrer Schützlinge unterwegs. Sie sei schon letztes Jahr hier gewesen und ein Mädchen aus Albanien habe sich so in einen Beruf verbissen, dass sie sich nun im ersten Lehrjahr befände. Heute hätte ein anderer ihrer Schützlinge flammendes Interesse am Beruf des Fernfahrers entwickelt. Doch die Hoffnung, dass er dafür ihren Deutschunterricht nicht mehr besuchen müsse, konnte sie ihm nicht machen.

Mit zunehmendem Besucherstrom und wachsendem Interesse für die mannigfaltigen Angebote machte sich eine fast greifbare Energie in den Hallen breit. Auch Wangens Oberbürgermeister Michael Lang machte gemeinsam mit den Organisatoren Frank Scharr, Birgit Franzreb, Martina Vogler und Marcus Eberlei einen Rundgang durch die drei Hallen.

Seine Eindrücke von der Messe unterstrichen noch einmal die positive Stimmung dieser einmaligen Messe: „Große Klasse“, schwärmte Lang. Diese Vielfalt an Ausbildungsangeboten und an Interessenten sei ein ganz tolle Sache. Dem Leitspruch des Beruflichen Schulzentrums Wangen „Wege zeigen-öffnen-gehen“ sind sicher viele Aussteller und Jugendliche gefolgt, auch wenn letzteren noch alle Wege offen stehen, war diese Messe ein guter Richtungsweiser ihn auch zu beschreiten.