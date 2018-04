Rhythmus ist die Grundlage für die Musik

Dominik Schad und Clemens Knill vom Förderverein zur Jugendausbildung der Musikkapelle Roggenzell sind dabei, einen ausgeklügelten Rhythmus-Kurs für Grundschulen zu entwickeln: das Rhythmus Revier. Um das Konzept, das in der Grundschule in Neuravensburg angelaufen ist, auch anderswo bekannt zu machen, gab es jetzt einen Info-Abend.

Wie man Kinder am besten für die Musik begeistern kann? Für Dominik Schad überhaupt keine Frage. Natürlich mit Rhythmus. „Ich war ein klassisches Kind, das Töpfe aus dem Schrank gezogen und mit dem Kochlöffel darauf herumgeschlagen hat“, sagt er augenzwinkernd. Aber wie auch immer. Das Schlagzeug wurde sein Instrument und die damit gestaltete Musik zu seinem Lebensinhalt.

Nach dem Unterricht an der Jugendmusikschule entschied sich Dominic Schad für ein Jazz-Rock-Pop-Studium in Hannover. Er spielte in verschiedenen Bands, steckte sein Herzblut in das Mitbegründen von „Dexico“ hinein und erkämpfte sich einen Traum: Er wurde festes Mitglied bei „Stomp“. Seit drei Jahren tourt er nun schon als Performer dieser weltberühmten Rhythmus-Show klatschend, trommelnd und tanzend durch die schönsten Theater der Welt.

Da er fest davon überzeugt ist, dass grundlegende rhythmische Fähigkeiten die Basis für den Instrumentalunterricht sind und damit körperliches Können hinsichtlich Koordination, Gleichgewicht, Körperbewusstsein und Motorik trainiert werden, schwört Dominik Schad auf das „Rhythmus Revier“. Und er fügt noch einen weiteren Punkt hinzu: „Es geht auch um Sozialkompetenz und Kreativität.“

Der erste Schritt in Richtung „Funke in den Kindern entzünden“ führte Dominik Schad in die Grundschule Neuravensburg. Schulleiterin Marion Bach ließ sich von der Idee begeistern und stellte eine Stunde für einen „Schnupperunterricht“ in jeder Klasse zur Verfügung. Wobei vor allem „Body Percussion“ das Zauberwort war. Mittlerweile hat sich für das Schuljahr 2017/2018 eine Gruppe von 15 Kindern gebildet, die als AG einmal wöchentlich an die „einzelnen rhythmischen Schritte“ herangeführt werden.

Weil Schad in Neuravensburg nicht immer selber anwesend sein kann, wird er von einem talentierten Schüler aus der Musikkapelle Roggenzell heraus vertreten. Wie er sich generell vorstellen kann, dass man in den meisten Musikvereinen „Leute findet, die ich zum Rhythmus-Lehrer ausbilden kann“.

Und dann hat Dominik Schad noch etwas auf dem Herzen. „In der Entwicklungsphase brauchen wir für Lern- und Lehrmaterial Geld“, führt er vor Augen und stellt die Frage: „Vielleicht möchte uns jemand unterstützen?“ Auf der Internetadresse der „Crowdfunding Kampagne“ gebe es Informationen dazu: vbao.viele-schaffen-mehr.de/rhythmus