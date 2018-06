Revierkampf am Neuravensburger Weiher

Zwei Schwanenpaare, sieben Küken, aber nur ein See: Diese Mischung hat am Neuravensburger Weiher zu einem kleinen Machtkampf geführt. Nachdem am vergangenen Wochenende ein Schwanenpaar mit drei Küken bei einem Familienausflug durch den Ort für viel Aufsehen gesorgt hat (die SZ berichtete), ist im Moment noch nicht ganz klar, ob es das angestammte Neuravensburger Schwanenpaar oder doch eine weitere, neue Schwanenfamilie war.

Das angestammte Paar mit vermutlich vier Jungtieren hat am Weiher gebrütet und lebt auch jetzt noch dort. Zwischenzeitlich kam ein weiteres Schwanenpaar mit wohl drei Jungtieren ebenfalls zum Neuravensburger Gewässer. Sie wurden aber gleich vom recht aggressiven Neuravensburger Schwanenmännchen vertrieben, erklärt Georg Heine vom Nabu Wangen: „Das zweite Schwanenpaar hat am Stauwehr an einem Holzwerk an der Oberen Argen gebrütet und ist dann offensichtlich mitsamt den Küken die Argen hinunter geschwommen.“ Vermutlich haben sie sich auf Nahrungssuche in ein anderes Gewässer begeben wollen.

In Schwarzenbach seien sie dann aus der Argen gestiegen, über den Fußballplatz gelaufen und schließlich am Weiher angekommen, erklärt Heine. Dort war die Begrüßung allerdings alles andere als freundlich: Der dort lebende Schwanenmann hat das „fremde“ Schwanenpaar samt Küken offensichtlich sofort wieder vertrieben. „Eigentlich wäre der Neuravensburger Weiher groß genug für zwei Familien“, sagt Heine. „Doch der Schwan ist wohl sehr aggressiv aufgetreten.“

Bei diesem kleine Revierkampf sind wohl auch Küken des neu angekommenen Paares zurückgeblieben. Momentan seien sie allerdings nicht im Schilf auffindbar, erklärt Heine. Er habe selbst nach ihnen gesucht. Vermutlich sei die Schwanenfamilie also mittlerweile wieder vereint und zusammen in ein neues Gewässer in der näheren Umgebung umgezogen. „Für Schwanenküken wäre es aber auch nicht so schlimm, sich selbst zu versorgen. Sie suchen von Anfang an ihre Nahrung selbständig,“ erklärt Heine. Der Schutz vor Angreifern fehle ohne die Eltern aber natürlich.

Wo das zweite Schwanenpaar, mit hoffentlich wieder allen Küken, schließlich angekommen ist, das ist bisher noch unklar. Georg Heine will sie aber weiter suchen und die Lage beobachten.