Retter in Wangen treffen in 95 Prozent der Fälle rechtzeitig ein

Das Gesetz schreibt im Rettungswesen zeitliche Vorgaben vor: In 15 Minuten müssen im Ernstfall Rettungswagen und Notarzt in 95 Prozent der Notfalleinsätze bei einem Patienten sein. Medizinisch wünschenswert sind sogar nur zehn Minuten. Wirtschaftsinformatiker der Uni Mannheim haben Zielerreichungsgrade mathematisch berechnet. Diese basieren auf Daten, die zwischen 2016 und 2017 vom Rettungsdienst für das interne Qualitätsmanagement erhoben wurden. Durch vom Südwestrundfunk (SWR) erhobene Daten konnte in einem Kooperationsprojekt der „Schwäbischen Zeitung“ mit dem SWR nun genauer hingeschaut werden. Susi Weber hat sich mit Klaus Schliz, DRK-Kreisbereitschaftsleiter und Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Wangen, über die veröffentlichten Daten und Fakten, ihre Hintergründe und den daraus entstehenden Schlussfolgerungen unterhalten.

Herr Schliz, die groß angelegte Datenstudie des SWR besagt, dass Wangen bei der gesetzlichen Hilfsfrist zwar im „grünen Bereich“ ist, es bei der medizinisch wünschenswerten Zeit allerdings noch Verbesserungsbedarf gibt. Was sagen Sie dazu?

Wir haben im Bereich Wangen ein Gebiet zu versorgen, das von Argenbühl bis Amtzell und Wangen mit all’ seinen Ortschaften bis teilweise Achberg im Süden reicht. Angesichts dieser Tatsache sehe ich es als sehr positiv an, dass wir in 95 Prozent aller Fälle eine Eintreffzeit des Notarztes von neun Minuten, das des Rettungswagens von zwölf Minuten haben. Man muss dazu wissen: In Baden-Württemberg läuft die Zeit ab jenem Zeitpunkt, zu dem der Disponent in der Rettungsleitstelle alle nötigen Informationen zur Situation vor Ort besitzt und sie an Notarzt und Rettungswagen weiterleiten kann. Das sind ganz andere Voraussetzungen als in manch’ anderen Bundesländern: Dort tickt die Uhr teilweise erst dann los, wenn der Rettungswagen ausrückt. Theoretisch kann dort also zwischen Notruf und Ausrücken eine Viertelstunde sein, die in diesen Fällen nicht berücksichtigt wird und in die Statistik einfließt. Der Rettungsdienst im Ländle hat da also durchaus einen recht hohen Anspruch an sich selbst.

Nun gehört zu einer Zeitspanne von zehn oder 15 Minuten natürlich auch die Ankunftszeit…

Das ist richtig. Auch hier gibt es in Baden-Württemberg die Vorgabe, dass die Zeit erst gestoppt wird, wenn Notarzt und Rettungswagen am Ort eingetroffen sind. Unsere ehrenamtlichen Helfer vor Ort, die häufig schon nach wenigen Minuten am Ort des Geschehens sind, werden hierbei zeitlich gar nicht berücksichtigt. Obwohl sie über eine hervorragende und mindestens 60-stündige Ausbildung verfügen und ständige Schulungen machen und ein Notarzt samt Rettungswagen im Falle einer Reanimation zum Beispiel auch nichts anderes tun kann als eine Herzdruckmassage auszuführen. Darin und in erweiterten Maßnahmen wie dem Einsatz eines Defibrilators sind auch unsere Helfer vor Ort bestens geschult.

Nun weisen die Gemeinden Achberg und Argenbühl statistisch im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 eine leichte Verschlechterung, Amtzell eine leichte Verbesserung bei der Hilfsfrist aus. Wie ist das einzuschätzen und wie muss man das werten?

Tatsache ist, dass man in Orten mit weniger Einwohnern im Jahr deutlich weniger Einsätze hat als beispielsweise in der Kernstadt Wangen. Für die Statistik zählt nicht die Entfernung zum Einsatzort, sondern lediglich die Postleitzahl. Das heißt: Haben wir in einem Jahr zum Beispiel drei Fahrten nach Amtzell-Karbach und nicht bis Amtzell-Korb oder Amtzell-Grenis, sind wir aufgrund der geringeren Entfernung schneller dort und haben bessere Chancen, die Hilfsfristen nicht zu überschreiten. Häufen sich Einsätze in näherer oder weiterer Entfernung, wird sich das in einer Statistik bei nur wenigen Gesamteinsätzen im Jahr immer niederschlagen – mal zu unserem Vorteil, mal zu unserem Nachteil. Wirklich aussagekräftig ist das aber nicht.

Heißt das im übertragenen Sinne: Im Zweifel hat ein Mensch, der neben dem Krankenhaus in Wangen lebt größere Chancen zu überleben als jemand in einem entfernten Weiler?

So hart es klingt, aber da braucht man sich nichts vormachen: So ist es. Deshalb haben wir ja auch schon vor vielen Jahren mit unseren Helfern-vor-Ort-Gruppen (HvO) versucht, genau darauf zu reagieren. Im gesamten Altkreis Wangen gibt es 23 DRK-Gruppen mit über 2000 Einsätzen im Jahr. Im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ Wangen gibt es die HvO-Gruppen Neuravensburg, Primisweiler, Amtzell, Karsee-Leupolz, Christazhofen und Eglofs. Viele Helfer haben eine rettungsdienstliche Ausbildung, mindestens aber eine erweiterte Sanitätsausbildung. Manche sind hauptamtlich im Rettungsdienst tätig und bringen sich hier ehrenamtlich zusätzlich ein. In jedem Fall helfen die Helfer vor Ort, das sogenannte therapiefreie Intervall zu verkürzen und Patienten gegebenenfalls vorzubereiten, damit die tatsächlich notärztliche Versorgung sofort beginnen kann.

Wie betrachten Sie persönlich die Statistik zu den Rettungsfristen?

Sie sagt halt leider gar nichts aus über die Qualität der Einsätze. Übertrieben gesagt: Kommen Notarzt und Rettungswagen nach 14 Minuten am Einsatzort an und der Patient verstirbt, ist es statistisch gesehen ein „guter“ Einsatz. Sind sie nach 16 Minuten vor Ort und der Patient überlebt, war es ein „schlechter“. Ich halte diese Bewertung für schlichtweg falsch. Für mich viel wichtiger ist die Ergebnis-Qualität.

Sie sagen dies, obwohl Wangen durchaus gut ist in Sachen Hilfsfristen…

Ja, 2017 war beispielsweise die von uns ermittelte, am häufigsten erreichte Zeit zum Eintreffen des Notarztes bei 3,34 Minuten, die des Rettungswagens bei 4,17 Minuten. In 95 Prozent aller Fälle erreicht der Notarzt den Einsatzort innerhalb von neun Minuten, der Rettungswagen innerhalb zwölf Minuten. Im ersten Halbjahr 2018 sieht das übrigens nicht sehr viel anders aus. Trotzdem haben auch wir in fünf Prozent aller Fälle so lange Anfahrtszeiten, dass sie das Ergebnis zunichtemachen. Zu letzterem kommen auch so genannte Duplizitäts-Einsätze. Das heißt: Wenn Fahrzeuge belegt sind und nicht sofort und unmittelbar ausrücken können. Insgesamt kann ich aber sagen: Unser System ist gut. Natürlich ist es auch unsere Intention, noch besser zu werden. Wir, als DRK-Kreisverband, sind uns unserer Verantwortung bewusst. Auch wir fragen uns: Was führt zu einem noch besseren Ergebnis? Ich kann Ihnen sagen: Nicht unbedingt die Frage, ob ein Notarzt noch ein, zwei Minuten schneller ist. Viel wichtiger ist, dass die Zahnräder ineinandergreifen. Ein ganz wichtiges Zahnrad ist übrigens auch der Alarmierende selbst.

Für Feuerwehren gilt die „Eintreffzeit“

Auch für Feuerwehren gibt es gewisse Fristen, die sie beim Ausrücken im Brandfall einhalten müssen. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck ist zufrieden mit der sogenannten „Eintreffzeit“ seiner rein ehrenamtlich aufgestellten Feuerwehren im Landkreis Ravensburg und erklärt: „Für die Feuerwehren ist die so genannte „Eintreffzeit“ in Landeshinweisen geregelt. Dies sind zunächst Planungskenngrößen für die richtige Positionierung von Feuerwehrhäusern und die Stationierung von Feuerwehrfahrzeugen.

Die Eintreffzeit, sprich die Zeitdifferenz zwischen Alarmierung und Eintreffen des ersten Löschgruppenfahrzeugs, beträgt in Baden-Württemberg grundsätzlich zehn Minuten. Dadurch, dass der Landkreis Ravensburg sich zu 100 Prozent aus ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen rekrutiert, ist dies eine ganz besondere Anforderung, denn der Gesetzgeber unterscheidet im Feuerwehrwesen nicht, ob es sich um eine Berufsfeuerwehr oder um eine ehrenamtliche Feuerwehr handelt.

Durch 110 Feuerwehrstandorte im Landkreis und eine durchschnittliche Ausrückezeit von knapp vier Minuten mit dem ersten Löschgruppenfahrzeug könne der Zeitansatz im Landkreis Ravensburg gut bis sehr gut eingehalten werden. Ein großer Respekt und Anerkennung gilt hierbei unseren rund 2500 ehrenamtlichen Einsatzkräften bei den Feuerwehren des Landkreises, die dieses ermöglichen. Die gesetzten Fristen sind sicherlich sinnvoll, denn dies sind Planungsgrößen für Gemeinden zur Erfüllung ihrer kommunalen Pflichtaufgabe nach Feuerwehrgesetz.“