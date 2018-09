Wehende Ohren, fliegende Beine und eine vor Stolz angeschwellte Brust, des Sieges sicher. So entstand der Eindruck, als beim diesjährigen Dackelrennen am Gehrenberg wieder die kleinen Vierbeiner über den Rasen fegten. Auch wenn der vorausgesagte Sturm während dieser Veranstaltung noch den Atem anhielt, schienen die lebensfrohen Hündchen über die Wiese zu fliegen.

Hunderte von Zweibeinern waren gekommen, um die Stars mit den kurzen schnellen Beinen bei den Läufen zu bestaunen. Es ging um die Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Hunde wurden in drei Kategorien unterteilt: der Normalschlag, die Zwergdackel und die Dackelmixe. „Wenn die morgens in den Spiegel schauen, sehen die keinen kleinen Hund. Die sehen einen Tiger“, weiß der Moderator dem Publikum zu berichten. Er muss es ja wissen, denn unter den Teilnehmern befände sich auch sein „Tiger“.

Über eine Strecke von 50 Metern liefen zunächst die sogenannten „Locker“ zur Ziellinie. In der Hand hielten sie die Lieblingsspielzeuge ihrer vierbeinigen Freunde. Und da der Dackel ein Jagdhund ist, konnte dieses begehrte Stück durchaus auch aus einem Stück Fell bestehen. Am Start warteten dann jeweils zwei bis drei Hunde mit den Pfoten scharrend auf das Kommando „Auf die Plätze... Dackel... Los... Bis dahin mussten die lauffreudigen Kerlchen regelrecht von dazu gehörigen Personen im Zaum gehalten werden.

Die Zwergdackel nannte der Moderator liebevoll „Teppichporsche“. Während die Dackelmixe zur Kategorie „Ferrari“ gehörten. „Wenn die jetzt gleich über den Rasen rennen, wird es nach verbrannten Heu riechen“, warnte er das gut gelaunte Publikum vor. Nach den ersten Durchgängen wurden dann schließlich die Hunde für das Achtel-, Viertel- und Halbfinale ausgewertet.

Bei den Dackemixen siegte Cookie. Der im Jahr 2012 geborene Hund war das erste Mal dabei und rannte mit einer Zeit von 6,75 Sekunden direkt zum Sieg. Zwergdackel Charlie holte für seine Familie den Sieg. Er war bereits das dritte Jahr in Folge mit am Start und rannte die 50 Meter in 7,62 Sekunden. Schließlich siegte noch Siri in der Gruppe „Normalschlag“. Gerade mal ein Jahr alt und das erste Mal im Rennen, holte sie den Sieg in einer Zeit von 7,3 Sekunden.

Pause mit Falkenshow

Während einer 30-minütigen Pause kamen zwei Falkner mit zwei beeindruckenden Raubvögeln. Hier hatte das Publikum die Gelegenheit, diese amerikanischen Wüstenbussarde aus nächster Nähe zu betrachten. Bewaffnet mit einem dicken Handschuh aus Leder durften diese von ganz Mutigen auf die Hand genommen werden, auch um sich mit einem Foto von dieser einzigartigen Begegnung zu verewigen. Laut einem Falkner würden diese Vögel zur Jagd eingesetzt. Da man nicht sicher sein könne, ob sie sich über die Dackel hermachen würden, ließen sie davon ab, die Tiere fliegen zu lassen.

Nach der feierlich gestalteten Siegerehrung auf dem Treppchen konnten sich Mensch und Tier noch an den Speise-und Getränkeständen zu stärken.