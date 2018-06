Reit- und Fahrverein lädt zum 50. Pferdesportturnier ein

Das jährliche Turnier des Reit- und Fahrvereins Wangen ist nicht nur für die Mitglieder der Höhepunkt des Reiterjahres, sondern auch für die Pferdesportler aus der Region Oberschwaben ein wichtiges Ereignis. In diesem Jahr feiert der Verein ein besonderes Jubiläum: das Turnier wird bereits zum 50. Mal ausgetragen.

Und kaum jemand kann lebendiger über die Vereins- und Turniergeschichte erzählen als Cilly Graf, deren Vater schon zu den ersten Mitgliedern gehörte. 40 Jahre lang gehörte Graf dem Vorstand in vielen Funktionen an, zuletzt bekleidete sie das Amt der Ersten Vorsitzenden. „Ich bin froh, dass ich so tolle Nachfolger habe“, sagt sie, als sie mit der jetzigen Vorstandschaft Andrea Bietsch, Anita Rimmele und Manfred Kalbrecht am Tisch sitzt. Dass das 50. Reitturnier am kommenden Wochenende bevorsteht ist Grund genug, einmal die alten Fotoalben herauszuholen, vier dicke Bücher mit sepiafarbenen Bildern und liebevoll gesammelten, aber nun vergilbten Zeitungsberichten zeugen von der Tradition des 1925 gegründeten Vereins und der 50-jährigen Turniergeschichte. 1950 zur 800-Jahr-Feier stellte der Verein das erste Turnier auf die Beine. Es war das erste Nachkriegs-Reitturnier der Region auf dem damaligen Sportplatz, heute befindet sich dort das Allgäu-Stadion.

Der heutige Parkplatz zur Lindauer Straße hin blieb lange Zeit der Übungsplatz der Reiter. Das Turnier hatte die Wangener Reiter zwar dazu bewogen, dass sie mehr Turnierluft schnuppern wollten, jedoch vergingen noch 19 Jahre, bevor die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender fand. Reiter Kurt Sohler war 1969 derjenige, der sich schwer dafür einsetzte. „Die Organisation gestaltete sich natürlich immer schwierig, wir hatten bis 1980 ja keinen eigenen turnierfähigen Platz“, so Graf, „die Familien Raible, Netzer und Steinhauser stellten uns Wiesen zur Verfügung, wir mussten immer alles Nötige wie Richterwagen, Markierungen, Hindernisse Umzäunungen auf- und wieder abbauen“. Ab 1980 konnten sich die Reiter Oberschwabens zum Turniersport auf der neugebauten Anlage am Auwiesenweg treffen. Die Teilnehmerzahlen stiegen seither stetig an.

„Der Reitsport hat sich verändert, da durch die Zucht immer bessere Pferde zur Verfügung stehen“, erzählt Graf. „Ob die Reiter sich auch verbessert haben, das sei dahingestellt“, fügt Rimmele, die auch schon ein alter Hase in der Organisation des Turnieres ist, schmunzelnd hinzu. „In jedem Falle“, sagt sie, „wird es immer schwieriger und kostspieliger, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen“. Es gäbe immer mehr Auflagen der Reitverbände zu erfüllen, die mit großen Ausgaben verbunden seien. Ohne Sponsoren ginge da gar nichts. „Natürlich standen wir schon an dem Punkt, dass wir das Turnier sausen lassen wollten“, erinnert sich Graf, „aber dann haben wir es doch nicht sein lassen können“. Trotz der langjährigen Tradition bleibt es eine lebendige Veranstaltung. „Wir ändern immer wieder die Ausschreibung, um etwas Neues anzubieten. In diesem Jahr gibt es erstmals ein Seniorenspringen“, sagt Rimmele. Das Vielseitigkeitsreiten im Gelände sei in Wangen besonders gut auszutragen, da eine bestimmte Streckenlänge erreicht werden müsse, die nicht jeder Ort bietet. Und nicht zuletzt sei das Turnier ja auch eine Chance für den eigenen Nachwuchs.

Ab Freitagmittag ist es wieder soweit: alle Reitsportbegeisterten sind für das ganze Wochenende herzlich eingeladen, tolle Pferde, ambitionierte Reiter und guten Sport mitzuerleben.