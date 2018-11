Reinhold Wassner ist neuer Vorsitzender der Kameradschaft Niederwangen

Die Friedens- und Soldatenkameradschaft Niederwangen hat am Volkstrauertag ihre Jahreshauptversammlung abgehalten und Reinhold Wassner zu ihrem neuen ersten Vorsitzenden gewählt.

Im Anschluss an den Gottesdienst und der Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal mit den örtlichen Fahnenabordnungen der Bürgerwehr, Feuerwehr, Musikkapelle und dem Schützenverein, trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Krone, heißt es in einer Mitteilung. Reinhold Wassner löst Berthold Jocham, der das Amt seit 20 Jahre inne hatte und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte, als ersten Vorsitzenden ab. Mit Dennis Saric konnte ein neues Mitglied für den Ausschuss gewonnen werden.

Die weiteren Ämter der Friedens- und Soldatenkameradschaft besetzen Hubert Jud als zweiter Vorsitzender, Michael Jeschke als Kassier, Peter Maier als Schriftführer, Ausschuss: Berthold Jocham, Josef Fischer, Max Keckeisen, Stefan Kornauer und Heribert Maier.