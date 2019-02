Die Begeisterung für selbstgemachte Musik und das Vergnügen, Mitglied einer außergewöhnlichen Band zu sein, in der es nicht immer so ernst zugeht, das ist der innere Motor, der Red Carpet, die am Freitag, 1. März um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau spielen, antreibt. Die Pop-/Rockband wurde laut Veranstalter 2006 in Ravensburg gegründet und spielt seither mit viel Spaß ihre eigenen Songs vor einem immer größer werdenden Publikum. Die Musiker, die aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen kommen, haben längst ihren gemeinsamen, persönlichen Stil gefunden und so ist 2017 ihr erstes Album „Red Carpet“ entstanden. Weitere Infos online unter www.jazzpoint-wangen.de, Kartenvorverkauf bei der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.