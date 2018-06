Raub und Einbruch haben keinen Zusammenhang

Bei der am Sonntag oder Montag von Dieben heimgesuchten Bäckereifilliale in Neuravensburg handelt es sich um dieselbe, die am 19. Mai ein bewaffneter Räuber heimgesucht hatte. Dies bestätigte die Polizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Zusammenhänge beider Taten sehen die Beamten allerdings nicht.

Wie berichtet, hatten Unbekannte zwischen Sonntag, 11.30 Uhr und Montag, 5 Uhr, versucht, in das Ladenlokal an der Bodenseestraße einzudringen. Der Versuch scheiterte, weil der Eingangsbereich gut gesichert war. Bereits am 19. Mai war das Geschäft Schauplatz einer Straftat. Damals hatte ein ebenfalls Unbekannter gegen 17 Uhr mit vorgehaltener Pistole Geld gefordert. Eine Verkäuferin weigerte sich, und der Täter flüchtete.

Anschließende, großräumige Fahndungen blieben ebenso erfolglos wie bis heute die weiteren Ermittlungen. „Es gibt leider nichts Neues“, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sie erklärte ebenfalls, dass zwischen beiden Taten keine Zusammenhänge bestehen. Dies ergebe sich aus der Spurenlage. Zudem seien Einbrecher und Räuber gemeinhin in zwei unterschiedlichen Bereichen kriminell aktiv.