Ratzenried reist zur Leutkircher Zweiten

Der FC LeutkirchII empfängt am Sonntag, 1. Mai, 15Uhr, in der Kreisliga A Bodensee, Staffel III, den TSV Ratzenried. Der Dritte spielt gegen den Fünften.

Der FC Leutkirch II absolviert als Kreisliga-B-Aufsteiger bislang eine mehr als ordentliche Saison und ist momentan Tabellendritter. „Für eine zweite Mannschaft sind wir mehr als im Soll“, zeigt sich Trainer Bernd Bräuchler daher mit dem bislang Erreichten zufrieden.

Sorge bereitet ihm nach der Winterpause jedoch der personelle Engpass. Aus den ersten vier Spielen konnten lediglich zwei Punkte auf der Habenseite verbucht werden. Nach zuletzt zwei knappen 3:2-Siegen und zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang ist das Saisonziel Klassenerhalt wieder in greifbare Nähe gerückt.

„Mannschaft hat jetzt kein Alibi mehr“

Den kommenden Gegner hatte Bräuchler zu Saisonbeginn „zwischen Platz eins und zwei“ eingeschätzt und ist deshalb auch mit Blick auf das Hinspiel, das seine Mannschaft mit 3:1 für sich entschied, auf der Hut. „Jeder will gegen eine zweite Mannschaft gewinnen, die werden motiviert sein.“

Mit fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen und 23 Toren startete der TSV Ratzenried furios in die Saison. Die Einschätzung, der TSV werde auch in dieser Spielzeit wieder um den Aufstieg mitspielen, schien sich früh zu bestätigen. In den folgenden acht Spielen bis zur Winterpause konnten dem eigenen Punktekonto aber nur noch sieben Zähler hinzugefügt werden.

Auch im neuen Jahr blieben die Leistungen laut Abteilungsleiter Rolf Mösch „sehr durchwachsen“, so dass seine Mannschaft derzeit nur den fünften Rang belegt. „Wir haben uns natürlich mehr vorgestellt und wollten mit Sicherheit weiter vorne mitspielen“, bringt Mösch seine Ernüchterung zum Ausdruck. Angesichts von nur sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang warnt er gar, „nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten“ zu schauen.

Nach der Trennung von Trainer Helmut Zimmermann vor gut einer Woche stehen dem TSV ungewisse Zeiten bevor. „Jetzt hat die Mannschaft kein Alibi mehr und kann sich nicht mehr hinter dem Trainer verstecken“, nimmt Mösch die Spieler in die Pflicht. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Jürgen Sigg gelang ein 4:0-Heimsieg gegen Kellerkind SV Maierhöfen II. Für die jetzt anstehende Partie hofft Mösch, „dass wir an unsere Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen und die Punkte nach Ratzenried holen“. (owe)