Rasen, drängeln, Verfolgungsjagd: Senior vergisst auf der A96 alle Manieren

Wegen seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise muss sich ein 76-jähriger Renault-Fahrer verantworten, der am Samstag von Beamten des Verkehrskommissariats nach einer Verfolgungsfahrt in Christazhofen gestoppt werden konnte.

Der Renault-Fahrer nötigte laut Zeugen auf der Autobahn 96 in Höhe Wangen-West eine vor ihm fahrende 41-jährige BMW-Fahrerin durch dichtes Auffahren und Lichthupe dazu, auf die rechte Fahrspur auszuweichen. Dann bedrängte er in gleicher Weise einen 66-jährigen BMW-Fahrer und überholte diesen rechts. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem BMW-Fahrer befand, soll er laut Zeugen nach links gezogen und den anderen Fahrer in Richtung der Mittelleitplanke gedrängt haben. Der BMW-Fahrer folgte dem 76-Jährigen, bis dieser auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens langsamer fahren musste. Bis dorthin soll der 76-Jährige weitere Fahrzeuge rechts überholt haben. Anschließend wurde der BMW-Fahrer, der mittlerweile wieder vor dem 76-Jährigen fuhr, erneut von diesem überholt und diesmal nach rechts auf den Standstreifen abgedrängt. Der Tatverdächtige soll laut Polizeibericht dabei so eng nach rechts eingeschert sein, dass es fast zur Berührung der Fahrzeuge gekommen sei und der 66-Jährige habe abbremsen und auf den Pannenstreifen ausweichen müssen.

Er wollte seine Frau abholen

Eine mittlerweile verständigte Streife der Autobahnpolizei nahm an der Ausfahrt Kißlegg die Verfolgung auf. Der 76-Jährige fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Landesstraße 265 in Richtung Isny und ignorierte die Anhaltezeichen des Polizeiwagens. Unbeeindruckt überholte der Senior an der Christazhofener Steigung vor einer unübersichtlichen Rechtskurve drei vor ihm fahrende Autos, obwohl der Streckenverlauf nicht einsehbar war. In Christazhofen konnte der Mann schließlich angehalten werden. Bei seiner Vernehmung auf dem Verkehrskommissariat gab er als Grund für seine Fahrweise an, dass er in Eile gewesen sei, weil er seine Frau abholen wollte. Der Mann musste eine hohe Geldsumme als Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde bei der Staatsanwaltschaft gemäß § 315 c StGB wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

