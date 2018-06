Proben für die Festspiele sind gestartet

Die Proben für die Festspiele Wangen 2018 haben begonnen. Seit Montag ist das Ensemble zusammen und studiert unter der Regie von Peter Raffalt die Aufführungen von Ben Jonsons „Volpone. Der Fuchs“ und von „Aladdin und die Wunderlampe“ ein, heißt es in der Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Michael Lang hieß das Team in Wangen willkommen. Er dankte den Schauspielern und allen, die rund um die Bühne arbeiten, dafür, „dass Sie den Sommer in Wangen verbringen.“ Großen Respekt habe er dem Verein gezollt, der nun in der achten Spielzeit die Voraussetzungen dafür schaffe, dass in der Wangener Altstadt den Sommer über professionell Theater gespielt werden kann. „Die Festspiele sind Teil dieser Stadt“, sagte Lang und versicherte Verein und Profis der Unterstützung durch die Stadt Wangen.

Als wollte der städtische Bauhof dies unterstreichen, hatten Georg Bilgeri und Klaus Bodenmüller bereits große Teile der Bühnenkonstruktion aufgebaut. „Das ist ja großartig, dass die Bühne schon zu Beginn der Proben steht“, freute sich dann auch Peter Raffalt, der als künstlerischer Leiter die Produktion insgesamt verantwortet. Konzipiert wurde sie wie 2017 von Dominique Wiesbauer. Und auch Kostümbildnerin Elke Gattinger stellt sich wieder in den Dienst der Festspiele Wangen.

„Ich freue mich riesig wieder hier zu sein“, sagte Magdalena Oettl, die im vergangenen Jahr ein höchst aktives Mäuschen in „Der gestiefelte Kater“ gespielt hatte. Ebenfalls zurückgekehrt ist Florian Hackspiel, der 2017 unter anderem als Erzähler im „Kater“ auftrat. Und mit Lukas Kientzler kommt noch ein weiterer Akteur nach Wangen zurück. Er sei vielen Wangenern als Hahn Caruso in „Petterson und Findus“ und als Pierre aus „Der Vorname“ von den Festspielen 2015 in Erinnerung, heißt es. Kaum seien am ersten Vormittag die technischen Dinge geklärt gewesen, sei es auch schon hinein in die Leseproben gegangen.