Pritschenwagen fährt Auto an

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend zwischen 18 und 19 Uhr in der Straße „Am Waltersbühl“ ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden ist. Wie eine Autofahrerin anzeigte, war ihr Renault Modus auf dem Parkplatz eines Geldinstituts vom Fahrer eines weißen Pritschenwagens mit Planenabdeckung angefahren worden. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07522 / 9840.