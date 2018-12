Premiere des WTB-Cups in Wangen ist geglückt

Zum ersten Mal hat in der Tennishalle des TC 1903 Wangen ein württembergweites Turnier stattgefunden. In der Altersklasse U8 im Kleinfeld fand eines von zwölf Qualifikationsturnieren für das Kleinfeld-Masters des Württembergischen Tennis-Bundes statt. Erfreulich aus Veranstaltersicht war es, dass in Lukas Albrecht und Bela Bremicker zwei Eigengewächse an der WTB-Cup-Serie teilnahmen, um sich mit der Spitze im Land zu messen.

In den Vorrundenspielen, die wie im Kleinfeld üblich auf 15 Minuten gespielt wurden, duellierten sich die Jüngsten auf gutem Niveau. Es wurde um jeden Ball gekämpft und kein Punkt verloren gegeben. Bela Bremicker schlug sich achtbar, verlor jedoch alle seine drei Gruppenspiele. Lukas Albrecht überzeugte spielerisch in allen seinen drei Matches, hatte aber in der starken Gruppe letztlich dreimal Pech und unterlag knapp mit 4:5, 4:5 und 3:5 – der Wangener verlangte laut Mitteilung seinen Gegnern aber alles ab.

So setzten sich am Ende der Vorrunde Tim Hipp und Johann Brandt aus der Gruppe B sowie Theodor Frieß und Alexander Schwarz aus der Gruppe A durch. In den beiden Halbfinals spielten sich Tim Hipp und Johann Brandt durch, sodass es im Finale zu einem Duell der Gruppengegner von Lukas Albrecht aus der Gruppe B kam. Bis zum 2:2 war es ein Match auf Augenhöhe, bis dann der etwas erfahrenere Johann Brandt vom RSV Ermingen die Oberhand gewann und schlussendlich mit 8:2 den Turniersieg einfuhr und wichtige Punkte für die Turnierserie sammelte. Im Wangener Organisationsteam zeigte man sich zum Abschluss des Turniers sehr zufrieden über den Verlauf. Dank der Unterstützung von Spielern beider U18-Mannschaften, die alle Spiele betreuten, „konnte das Turnier problemlos über die Bühne gebracht werden“, wie es in der Mitteilung heißt.