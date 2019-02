Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) richtete am Samstag, 26. Januar, den 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Insgesamt 100 junge Musiker aus dem gesamten Landkreis, auch aus Leutkirch, und darüber hinaus haben ihr Können in den verschiedenen Wertungskategorien und Altersgruppen unter Beweis stellen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Allein 52 Teilnehmer davon sind Schüler der JMS.

Neben der Freude am großen Musikfest waren auch die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der einzelnen Jurys von großer Bedeutung. Hierbei gab es laut JMS nicht nur jede Menge erfreulicher Ergebnisse, sondern für die Besten auch entsprechende Weiterleitungen zum Landeswettbewerb.

Die Urkundenvergabe findet am Dienstag, 12. Februar, ab 19 Uhr, in der Stadthalle Wangen statt. Auch in diesem Jahr werden die Teilnehmer ihre Urkunden aus den Händen des Verbandsvorsitzenden, Herrn Oberbürgermeister Michael Lang, in Empfang nehmen können.

Das Preisträgerkonzert wird musikalisch einen Querschnitt aus allen Wertungskategorien und Altersgruppen abbilden, heißt es in dem Pressetext. Im Anschluss lädt der Förderverein der JMS zu einem kleinen Imbiss ein. Der Eintritt ist frei.