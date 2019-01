Die Altstadtkonzerte Wangen im Allgäu präsentieren am Sonntag, 27. Januar, mit Fabian Müller einen jungen und bereits vielfach ausgezeichneten Pianisten. Um 17 Uhr beginnt das Konzert. Müller wird Stücke von Brahms und Beethoven spielen.

Laut Ankündigung sorgte der junge Pianist vor zwei Jahren beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München für großes Aufsehen, bei dem er gleich fünf Preise erhielt, darunter den Publikumspreis. Bereits 2013 machte Fabian Müller erstmals vor einem großen Fachpublikum von sich reden, heißt es weiter in der Ankündigung, als er beim Internationalen Ferruccio-Busoni-Klavierwettbewerb in Bozen mit dem Internationalen Pressepreis, einem Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von Ferruccio Busoni sowie mit dem Sonderpreis für die Interpretation zeitgenössischer Klaviermusik ausgezeichnet wurde.

Müller organisiert Kammermusikreihe

Seither entwickelt sich seine Konzerttätigkeit auf hohem internationalen Niveau, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Im Frühjahr 2018 gab er sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall, im Herbst 2018 folgte sein Debüt-Recital in der Elbphilharmonie. Fabian Müller ist außerdem künstlerischer Leiter der von ihm initiierten Kammermusikreihe „Bonner Zwischentöne“. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Albrecht Mayer, Daniel Müller-Schott, Maximilian Hornung, das Schumann Quartett, das Aris Quartett und das Vision Quartett.

Karten für das Konzert gibt es im Gästeamt Wangen, Bindstraße 10, per E-Mail tourist@wangen.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 74-211 oder im Internet unter wangen.reservix.de/events