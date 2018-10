Ein Auto- und ein Lastwagenfahrer haben sich am Mittwoch, gegen 8 Uhr in der Leutkircher Straße in Wangen an einer Ampel geprügelt. Wie die Polizei berichtet, soll ein 40-Jähriger mit einem schwarzen VW-Polo einen 48-jährigen Lastwagenfahrer falsch überholt haben, weshalb es an der nächsten roten Ampel zum Streit kam. Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Wangen unter Telefon 07522 / 9840 dringen Zeugen, die den Verkehrsvorgang und/oder die Auseinandersetzung beobachtet haben.