Präsidentschaftsübergabe beim Lions-Club Wangen-Isny

Die Präsidentschaftsübergabe des Lions-Clubs Wangen-Isny für das Jahr 2018/2019 hat am 14. Juli im Weberzunfthaus in Wangen stattgefunden. Der scheidende Präsident Thomas Herz übergab seinem Nachfolger Robert Scheubel die Präsidentennadel, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Thomas Herz blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben einem Benefizkonzert in der Nikolaikirche in Isny, dessen Erlöse der Stiftung Valentina zugute kamen wurde durch weitere Aktivitäten wie dem alljährlichen Arge nab und Verkaufserlösen beim Weihnachtsmarkt der Wiederaufbau einer Schule in Nepal unterstützt. Der neue Präsident Robert Scheubel gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im neuen Jahr. Bereits am 8. Oktober finde eine öffentliche Buchlesung in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Osiander mit Christian Peter Dogs aus seinem Bestseller „Gefühle sind keine Krankheit“ statt. Weitere Schwerpunkte bilden die alternde Gesellschaft aufgrund des demographischen Wandels und die Benefizveranstaltung Arge nab. Foto: Lions Club