Positive Signale beim Wohnungsbau haben Fußangeln

Die jüngste Gemeinderatssitzung hat gezeigt: Bei der Ausgestaltung des Bebauungsplans für das geplante Neubaugebiet zwischen Haid und Wittwais geht es inhaltlich langsam aber sicher ans Eingemachte. Sprich: Die Fraktionen positionieren sich immer deutlicher, was sie dort haben wollen.

Keine Überraschung war, dass SPD und GOL (erneut) beileibe nicht nur Einfamilienhäuser oder vergleichbares sehen wollen. Ihnen geht es – in jeweils unterschiedlichen Ausprägungen – schon länger um soziale Aspekte, alternative Wohnmodelle und verdichtetes Bauen. Neu war am Montag der Vorstoß der CDU. Fraktionschef Paul Müller brachte explizit die Forderung der Christdemokraten nach einer „sozialen Komponente“ ein.

In der Quintessenz bedeutet das: Drei von vier Ratsfraktionen wollen unterm Strich explizit, dass zwischen Haid und Wittwais nicht allein Häuslebauer zum Zuge kommen, sondern auch (Miet-)Wohnungssuchende, die sich Eigenheime nicht leisten können. Gut so! Denn man kann es nicht oft genug sagen: Auf dem Wohnungsmarkt knarzt es an allen Ecken und Enden. Sprich: Der Bedarf ist auf allen Ebenen vorhanden. Natürlich (auch) bei Bauwilligen. Aber deswegen dürfen Menschen mit geringeren Einkommen nicht unter den Tisch fallen. Eigentlich müssten sie generell sogar Vorrang genießen. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis – und das muss zuerst gedeckt werden.

Sicher: Haid/Wittwais ist da nur ein Hebel. Auch werden vergleichsweise bescheidene 4,57 Hektar Baugebiet den Bedarf in Wangen nicht decken. Weder für Häuslebauer, noch für Mieter oder Menschen, die zum Beispiel auf einen Wohnberechtigungsschein angewiesen sind. Und: Interessant wird sicher die weitere Debatte, was sich im Verständnis der jeweiligen Ratsfraktion ganz konkret hinter der Vokabel „sozial“ verbirgt. Gut wäre, wenn die Kommunalpolitiker diesbezüglich auf einen Nenner kämen. Allein schon, damit diese Komponente am Ende nicht hinten über fällt.

Richtige Ansätze sind also da, für allzu große Freude gibt es aber derzeit noch keinen Anlass. Denn erschwerend kommt neuerdings hinzu, dass die Stadt nach dem vom Gesetzgeber zeitlich begrenzten beschleunigten Verfahren plant. Auch das ist prinzipiell in diesem Fall zunächst begrüßenswert, steigt damit doch die Aussicht, dass die Menschen früher neue Wohnungen und Häuser beziehen können und für etwas Luft auf dem Wohnungsmarkt sorgen.

Allerdings haben die Bestimmungen hinter dem Stichwort „13b“ Fußangeln: Da dieser Paragraf des Baugesetzbuchs die maximal zu bebauende Fläche festlegt, musste die Verwaltung die Gesamtfläche (leicht) beschneiden und bei der üblichen Baudichte Abstriche machen. Unterm Strich dürften also weniger Menschen neuen Wohnraum finden als ursprünglich geplant.