Polizisten löschen Brand auf Balkon

Mit zwei Feuerlöschern haben Polizeibeamte einen Balkonbrand am Mittwoch um 21.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Humpisstraße gelöscht. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, entstand der Brand vermutlich durch einen glimmenden Zigarettenstummel auf einem Balkon im Zweiten Stock. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, löschte eine Polizeistreife den Brand, der bereits auf einen Haufen Zeitungspapier und Müll übergesprungen war. Die Feuerwehr Wangen war mit 50 Feuerwehrleuten zum Brandort ausgerückt.