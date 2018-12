Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich laut Polizeibericht am Samstagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Wangener Jahnstraße ereignet hat. Dort wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein geparkter Pkw angefahren und hierbei beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher brachte zwar noch einen Zettel mit einer Mobiltelefonnummer am geschädigten Fahrzeug an, diese ist jedoch möglicherweise falsch. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984-0, zu melden.