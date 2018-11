Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Freitag gegen 20.15 Uhr die A96 in südliche Richtung befuhr und die Autobahn an der Anschlussstelle Wangen-Nord verließ, kam laut Polizeibericht im Bereich der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen dortige Verkehrseinrichtungen. Anschließend fuhr er laut Polizei wieder auf die Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, zu melden.