Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalles, der sich am Donnerstag zwischen 9.15 und 10 Uhr auf einem Parkplatz an der Volksbank an der Straße „Am Waltersbühl“ ereignet hat. Ein Zeuge hatte einen lauten Schlag gehört, weshalb er sich umdrehte und auf einen BMW-Fahrer aufmerksam wurde. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Fahrzeughalterin des danebenstehenden VW Tiguan. Zudem gab er bei der Polizei an, dass der Fahrer des BMW kurz bevor er davon gefahren sei, noch mit Passanten gesprochen hätte. Bei der anschließenden Überprüfung des BMW-Halters gab dieser an einen Unfall gehabt zu haben, allerdings mit einem beigen Skoda. Mit der Besitzerin des Fahrzeugs hätte er anschließend Kontakt gehabt. Die Polizei sucht nun nach der etwa 50- bis 60-jährigen Skoda-Fahrerin, die mit dem BMW-Fahrer auf dem Parkplatz gesprochen haben soll, aber auch Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden an das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, erbeten.