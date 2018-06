Polizei sucht mutmaßliche Einbrecher

Um Hinweise von Zeugen bittet die Polizei Wangen zu einem versuchten Einbruch in ein Schmuck- und Uhrengeschäft in der Bindstraße am Mittwoch gegen 2.50 Uhr.

Wie aus dem bericht hervorgeht, haben zwei bislang unbekannte Männer versucht, die Scheibe des Geschäfts einzuschlagen, brachen den Versuch aber erfolglos ab. Eine Zeugin konnte beobachten, wie die zwei Männer vom Tatort in Richtung Argen-/Entenpark flüchteten. Es handelte sich um jüngere, eher jugendliche Personen. Einer der beiden Täter hat eine schlaksige Figur, trug eine schwarze, weite Jeans sowie einen hellen Kapuzenpulli. Zudem war sein Gesicht im Mund- und Nasenbereich mit einem schwarzen Tuch verdeckt gewesen. Zu der zweiten Person konnte sie keine nähere Beschreibung abgeben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 zu melden.