Polizei nimmt drei 17-Jährige fest

Drei 17-Jährige haben laut Polizeibericht versucht, einen Zigarettenautomaten im Sigmannser Weg aufzubrechen. Außerdem ermittelt die Polizei wegen Diebstahls eines Motorrollers gegen die Jugendlichen. Die Tatverdächtigen sind am Freitagmorgen vorläufig festgenommen worden.

Das Trio hatte sich zunächst gegen 0.35 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht, war aber geflüchtet, als ein Zeuge die Jugendlichen bemerkt hatte. Während zwei der Tatverdächtigen noch einen Motorroller in der gleichen Nacht entwendet hatten, nahm ihr Komplize vor einem Gebäude ein Fahrrad mit, das er dann in der Fußgängerunterführung beim Argen-Center zurückließ. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.