Ein 31-jähriger Mann ist am Montag gegen 12.45 Uhr in einem Einkaufscenter in der Wangener Friedrich-Ebert-Straße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er mehrere Flaschen Alkohol und ein Dosengetränk in seiner Jackentasche versteckte. Als der Mann den Laden verlassen wollte, wurde er von dem Detektiv angesprochen. Hierbei kam es zu einem Gerangel, bei dem sich der 31-Jährige losriss und ohne Jacke und Diebesgut die Flucht ergriff. Anhand der zurückgelassenen Jacke gelang es der Polizei nach eigenen Angaben, den Tatverdächtigen zu ermitteln, der sich nun wegen Diebstahls verantworten muss.