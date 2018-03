Pianistin Mizuka Kano spielt in Wangen

Zur Frühjahreskonzertreihe lädt das Städteorchester Württembergisches Allgäu unter der Leitung von Marcus Hartmann ein. Als Solistin konnte die in Berlin lebende Pianistin Mizuka Kano gewonnen werden. Die aus Tokio stammende Künstlerin ist Gewinnerin des Robert-Schumann-Klavierwettbewerbs und wird am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr im Festsaal der Waldorfschule Wangen mit dem zweiten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven zu hören sein.

Weitere Werke des Abends sind laut Veranstalter die Ouvertüre „Coriolan“ von Ludwig van Beethoven, die wunderschöne „Petite Suite“ von Claude Debussy sowie der Sinfonischer Satz „le Festival“ des zu Unrecht vergessenen Komponisten Theodor Gouvy, dessen 200. Geburtstag die Fachwelt 2019 feiern wird.

Weitere Konzert finden am Freitag 20. April, um 20 Uhr in der Festhalle Leutkirch (Vorverkauf: Tourist-Info, Telefon 07561/87154) und am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr im Kurhaus am Park in Isny (Vorverkauf: Büro für Tourismus, Telefon 07562/975630) statt.

Erwachsene zahlen zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, JMS-Schüler zahlen sechs Euro. Mit der SZ-Abokarte gibt es zwei Euro Ermäßigung oder auch an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Außerdem kann eine Familienkarte zu 25 Euro erworben werden. Diese ist aber nur an der Abendkasse erhältlich.