Petra Krebs wirft CDU-Kreisvorsitzendem „Blauäugigkeit“ vor

Als Teil des aufziehenden Kommunalwahlkampfs bezeichnet die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) den Vorstoß des CDU-Kreis- und Stadtrats Christian Natterer, über kurz oder lang am Klinikum Westallgäu eine Notfallambulanz für Kinder und Säuglinge einzurichten. Jetzt damit in die Diskussion zu gehen, bringe „Unruhe und tut dem Landkreis nicht gut“.

Nach Ansicht von Petra Krebs, die wie Christian Natterer auch im Wangener Gemeinderat sitzt, könne eine Notfallambulanz welcher Art auch immer nur funktionieren, „wenn dahinter eine Station steht“. Dies sei am EK in Ravensburg mit der Klinik für Kinder und Jugendliche der Fall, wo es auch die entsprechende Ambulanz gebe. „Ich hätte mir von Herrn Natterer gewünscht, dass er sich vorher fachkundig macht“, so die Abgeordnete.

Die Idee sei deshalb lediglich als „schönes Angebot im Wahlkampf zu werten – aus ihrer Sicht auch aus anderen Gründen: So seien weder eine Kinderklinik noch eine dazugehörige Ambulanz für Wangen realistisch. Dagegen spreche allein schon die Krankenhaus-Strukturpolitik des Landes. Diese habe zum Ziel, Doppelstrukturen zu vermeiden und landesweit gleiche Voraussetzungen bei der medizinischen Versorgung zu schaffen.

Das bedeute auch eine Krankenhausstrukturen mit Maximalversorgern, als Beispiel nennt Petra Krebs Häuser wie das Uniklinikum Ulm, größeren und spezialisierten Kliniken wie dem EK in Ravensburg und schließlich vergleichsweise kleineren Häusern für die Basisversorgung wie das Wangener Krankenhaus.

Eine solche Politik sei auch durch nach wie vor zu viele Planbetten und mangelnden Personalkapazitäten geboten. Die Abgeordnete hält die von Natterer jüngst bei einer CDU-Versammlung angestoßene Debatte außerdem für verfrüht. Eine Kinderambulanz sei zudem auch von diesem ins Gespräch gebrachten Patienten in Leutkirch und Isny „keine große Erleichterung“. Wege nach Ravensburg oder Memmingen seien zumutbar – und: „Bei Notfällen haben wir ja einen funktionierenden Rettungsdienst“.

Krebs, die sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet hatte, um zu dem Thema Stellung zu nehmen hält dem CDU-Politiker deshalb „Blauäugigkeit“ vor.