Peter Clauß fährt auf Platz fünf

Als letzter der neun Wettkämpfe der Radsport-Bundesliga 2018 gab es das Rennen auf der Automobilteststrecke auf dem Bilster Berg nahe Paderborn. Die Mannschaft der Rad-Union Wangen war mit Fabian Brämer, Marco Barke, Dennis Claßen, Hermann Keller und Peter Clauß vertreten. Letzterer lag vor dem Rennen auf dem 27. Platz in der Gesamtwertung und hoffte mit einer guten Platzierung den Sprung in die Top 20 zu meistern.

Für Sprinter Hermann Keller bestand die Möglichkeit, in einen eventuellen Massenspurt zu müssen. Eine relativ kurze Runde musste 35-mal absolviert werden, was einer Gesamtdistanz von 147 Kilometern entsprach. An den beiden Anstiegen des Kurses wurden im Laufe des Rennens knapp 3000 Höhenmeter angesammelt.

Das Tempo des Fahrerfeldes war von Beginn an hoch. Immer wieder taten sich Lücken in dem wie an einer Perlenschnur aufgereihten Fahrerfeld auf. Barke opferte sich für Keller auf, indem er eine dieser Lücken mit dem Sprinter am Hinterrad schloss und danach ausstieg. So wie mehr als die Hälfte des Starterfeldes beendeten auch die beiden U23-Fahrer Claßen und Brämer das Rennen vorzeitig.

Zwei Runden vor Schluss lag eine zweiköpfige Spitzengruppe uneinholbar vorn. Dahinter gelang es Clauß, sich mit zwei anderen Sportlern vom dezimierten Hauptfeld zu lösen, nachdem er in der Abfahrt attackiert hatte. Kurz danach, eingangs der Schlussrunde, wurde das Trio jedoch von einem satten Antritt des Kontinental-Profis Patrick Haller zersprengt. Clauß hatte die kleinsten Kraftreserven und lag vier Kilometer vor dem Ziel auf Platz fünf. Allein versuchte er, diese Platzierung vor dem Hauptfeld ins Ziel zu retten. Nicht zuletzt dank einer artistisch anmutenden, aber aerodynamisch überlegenen Abfahrtsposition – auf dem Rahmen statt dem Sattel sitzend – gelang Clauß das auch. In der Gesamtwertung verbesserte sich Rad-Union-Fahrer auf Rang 14. Keller überquerte als 18. die Ziellinie und rundete das starke Mannschaftsergebnis ab.

Für fast alle Wangener Fahrer war dies das letzte Rennen der Saison. Hermann Keller wird Ende Oktober mit seinem zukünftigen Team „Embrace The World“ bei der zehntägigen Tour de Faso in Afrika an den Start gehen. Bereits im August hatte Keller in Französisch-Guyana einen Etappensieg gefeiert, auch bei der Tour de Faso hofft er auf Erfolge.