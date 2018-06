Patrick Well wird neuer BSW-Schulleiter

Am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) gibt es zum kommenden Schuljahr nicht nur ein verändertes Bildungsangebot, sondern auch einen neuen Schulleiter. Er heißt Patrick Well, ist 45 Jahre alt und tritt die Nachfolge von Raimund Frühbauer an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Sechs Jahre ist Raimund Frühbauer mittlerweile Leiter des Beruflichen Schulzentrums Wangen, am 16. Juli wird er offiziell verabschiedet und sein Nachfolger Patrick Well ins Amt eingesetzt. Der 45-Jährige stammt aus Fellbach, machte sein Abitur am Technischen Gymnasium in Waiblingen und absolvierte dort, nach seinem Studium an der Uni Stuttgart, das Referendariat an der Gewerblichen Schule. Die erste Lehrerstation des künftigen BSW-Schulleiters war ab 2003 an der kaufmännischen Louis-Leitz-Schule in Stuttgart-Feuerbach, ab 2006 war er zudem teilweise am Seminar in Stuttgart in der Ausbildung von Referendaren tätig. Seit 2012 ist Patrick Well Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim/Teck. Sie ist eine reine Kaufmännische Schule, mit rund 1100 Schülern und 70 Lehrern, die neben einem WG auch Berufskollegs, Wirtschaftsschule, kaufmännische Berufsschule und eine Vabo-Klasse (Vorqualifizierung Arbeit- Beruf für Flüchtlinge) beinhaltet.

Komplexer wird Wells Verantwortungsbereich ab kommendem Sommer werden, denn das Wangener Berufsschulzentrum mit seinen rund 2000 Schülern bietet dann Technisches, Wirtschafts- und Agrarwissenschaftliches Gymnasien, technische und kaufmännische Berufskollegs, dazu kaufmännische, gewerbliche und landwirtschaftliche Berufs(fach)schulen sowie diverse Klassen für die Vorqualifizierung Arbeit-Beruf. Als Abteilungsleiter liege sein Hauptaugenmerk darauf, eine gute Struktur für die Schüler zu schaffen, sagt Patrick Well. Mit seiner Bewerbung auf die Schulleiterstelle in Wangen habe er dabei nun eine neue Herausforderung gesucht: „Ich will jetzt mehr Verantwortung übernehmen.“ Auch der Schritt vom Großraum Stuttgart ins ländliche Westallgäu sei wohlüberlegt. „Meine Partnerin kommt aus dem Allgäu“, sagt der Vater von fünf Kindern. „Wir sind dort verwurzelt, fühlen uns dort wohl und hegen schon seit Jahren den Wunsch, dorthin zu ziehen.“

Über Strukturreform informiert

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens hat sich Well vor geraumer Zeit bereits der Schulkonferenz am BSW vorgestellt, demnächst wird er dem Wangener Berufsschulzentrum einen Besuch abstatten und sich unter anderem mit den Abteilungsleitern treffen. Thema dürften dann wohl auch die anstehenden strukturellen Veränderungen sein, die der Kreistag Anfang des Jahres beschlossen und über die sich der künftige Schulleiter in den vergangenen Monaten auf dem Laufenden gehalten hat. Offiziell ins Amt eingesetzt wird Patrick Well am 16. Juli, Raimund Frühbauer wird zuvor in den Ruhestand verabschiedet.