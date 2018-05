Pater Notker Wolf ermutigt: „Schluss mit der Angst!“

- Benediktinerpater Abtprimas Notker Wolf hat in der Festhalle in Neuravensburg vor mehr als 400 Zuhörern über die Ängste der Deutschen gesprochen und aus seiner christlichen Haltung heraus überzeugend dargestellt. was man dagegen tun könne. Dem Pessimismus, der Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit stellte er die ermutigende und frohe Botschaft des christlichen Evangeliums gegenüber, das die Menschen zu Vertrauen, Hoffnung, Nächstenliebe und Verantwortung auffordert.

Dem 78-jährigen Abtprimas der Benediktiner ist es ein Herzensanliegen, anderen Menschen Mut zu machen. In einer Zeit, in der in Deutschland die Angst immer mehr um sich greift, sei dies notwendiger denn je. Versagensängste, Angst um den Job oder die Altersrente, Angst vor der Klimaveränderung, und schließlich die „Urangst“ vor dem Tod – Notker Wolf ist nah dran und er nimmt sie ernst: „Jeder von uns hat Angst, ich auch.“ Und er fährt fort: „Wir dürfen Ängste haben, das ist ganz normal. Aber wir müssen uns ihnen stellen, und dann weitermachen.“

Der Abtprimas, der auf seinen etlichen Reisen viel Abenteuerliches und durchaus Beängstigendes erlebt hat, rät zu mehr Gelassenheit, Gottvertrauen und Humor. Kritisch und scharfsinnig geht er ins Gericht mit den hysterischen Ängsten von Eltern, die beste Noten für ihre Kinder in der Schule erwarten und sie damit oft völlig überfordern und ihnen ihrer Freiheit berauben. Es sei viel wichtiger, Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein mit ins Leben zu geben: „Kinder sollen keine Angst haben.“ Notker Wolf prangert zudem den Lebensstil einer „Wegwerfgesellschaft“ an und fordert zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung auf.

Wolf ermutigt zu Dialog des Miteinanders

Ein beherrschendes Thema seiner Ausführungen war die Unsicherheit, die in Deutschland durch die Flüchtlingsbewegung entstanden ist. Er lobte dabei die „Meisterleistungen“ der vielen Ehrenamtlichen und der Behörden, eine neue Heimat zu geben. Wer aufgrund der Flüchtlinge in populistisches Denken und Fremdenfeindlichkeit abgleite, der solle sich die vielen Migrationsbewegungen der vergangenen Jahrhunderte vor Augen halten. Diesen Herausforderungen müsse man sich auch heute stellen. Wolf ermutigt zu einem „Dialog des Miteinanders“. Aber auch dazu, die eigene Identität und das Christliche wiederzuentdecken und glaubwürdig zu leben.

Aus seinen persönlichen Begegnungen mit Zen-Buddhisten und schiitischen Muslimen habe er gelernt, dass es wichtig sei, Ehrfurcht vor dem Glauben der Anderen zu zeigen, diesen zu respektieren, aber dabei die eigenen christlichen Überzeugungen, Werte und Traditionen nicht aufzugeben. Der Titel seines Buches, aus dem Notker Wolf zitierte, lautet dementsprechend: „Schluss mit der Angst! Deutschland schafft sich nicht ab!“ Im Blick auf Jesus und seine österliche Botschaft bräuchten die Christen sich nicht zu fürchten. Im Vertrauen auf Gottes Liebe und Jesu Botschaft könne man froh, hoffnungsvoll und optimistisch die Welt bestehen, trotz aller Bedrängnisse oder Anfeindungen.

„Muslime gehören zu Deutschland“

Auf die Frage eines Zuhörers, ob der Islam zu Deutschland gehöre, antwortete Notker Wolf ganz klar: „Von der Geschichte her gehört der Islam nicht zu Deutschland, aber inzwischen gehören die Muslime zu Deutschland.“

Der Erlös dieses Vortragabends kommt einem Erweiterungsbau der englischen Mittelschule der Benediktiner von Vijayawada in Indien zugute. Dazu der Abtprimas ganz bescheiden: „Wir haben nicht viel, aber was wir haben, investieren wir in die Zukunft junger Menschen.“