Parkrempler: Polizei sucht Zeugen

2000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12.10 und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Spinnereistraße verursacht. Eine 50-Jährige hatte laut Polizei ihren roten Skoda Fabia abgestellt und war zum Einkaufen gegangen. Währenddessen wurde das Fahrzeug an beiden linken Türen auf einer Höhe von 51 bis72 Zentimetern stark beschädigt. Aufgrund der Farbablagerungen könnte es sich laut Polizei beim Verursacherfahrzeug um ein grün lackiertes Gefährt gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Wangen, Telefonnummer 07522 / 984-0. Einklappen Ausklappen