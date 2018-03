Die traditionelle Palmsonntagsprozession der Sankt Martinsgemeinde führte auch in diesem Jahr wieder von der Eselmühle durch die Innenstadt zur Sankt Martinskirche. Die Gläubigen - unter ihnern auch die Erstkommunionkinder mit ihren Eltern - erinnerten mit ihren bunt geschmückten Palmbüschen, den Liedern, Texten und Gebeten an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem, mit dem auch die Karwoche eröffnet wird.