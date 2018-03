Ostereierkünstler aus Weißrussland beim Wangener Markt

Mit seiner mittlerweile 37 Jahre langen Geschichte ist der Wangener Ostereiermarkt eine Institution. In diesem Jahr treffen sich die internationalen Ostereierkünstler am Freitag und Samstag, 2. und 3. März in den historischen Räumen des Wangener Rathauses, um ihre Kunstwerke zu zeigen. Mit dabei sind auch sieben neue Aussteller, verrät die Stadt Wangen in einer Pressemitteilung.

Die meisten der rund 50 Künstler kommen aus Deutschland. Doch Siarhei Rabtsevich nimmt einen sehr langen Weg in Kauf: Er reist aus Weißrussland an und bringt Eier mit, die Porträts in Lackmalerei zeigen, als wären sie mit dem Pinsel auf Leinwand gebannt. Andere haben Tiffani-Technik im Ei, Wachsbatik, Aquarell und Fräsen, Arbeiten mit Acrylfarbe, Eier, die in ukrainischer Pysankytechnik mit mehreren Schichten bearbeitet wurden oder österliche Keramik im Gepäck.

Die Aussteller zeigen ihre Interpretationen von Kunst rund um das Ei und verkaufen ihre edlen Stücke an Sammler und Liebhaber. Sie eröffnen den Besuchern aus dem Dreiländereck Deutschland, Österreich und der Schweiz Einblicke in die Welt der Ostereier-Kunst – zumal viele von ihnen auch während der Schau an ihren Stücken arbeiten, so die Pressemitteilung weiter. Die Auswahl der ausstellenden Künstler liegt seit vielen Jahren in den Händen von Julieta Strobel.

Die Schau bietet außerdem ein Begleitprogramm an. So gibt es an beiden Tagen Stadtführungen und ein Kinderprogramm in der Stadtbücherei. Kinder dürfen bei freiem Eintritt in die Ausstellung mitkommen.