Orientierungsplan ist Thema in den Wangener Kindergärten

Der Wangener Gesamtelternbeirat für die Kindergärten hat sich in seiner jüngsten Sitzung schwerpunktmäßig mit dem Thema „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindertagestätten“ beschäftigt. Die letzte Sitzung im ablaufenden Kindergartenjahr war sehr gut besucht, wie aus einer Mitteilung hervorgehrt.

In „Emas Kinderparadies“ trafen sich die Elternvertreter und Erzieherinnen der Wangener Kindertagesstätten sowie Vertreter des Kindergartenausschusses der Stadt. Bei vollem Haus referierte Bruno Bongard von der Fachberatungsstelle des Landesverbandes der Katholischen Kindertagesstätten Amtzell zum Thema.

Vor 15 Jahren auf den Weg gebracht

Dabei stellte er neben der Grundidee des Orientierungsplanes, der im Zusammenhang mit der Pisa-Studie zum vor rund 15 Jahren auf den Weg gebracht wurde, insbesondere auch die Inhalte und Verknüpfung zur täglichen Arbeit in den Kindertageseinrichtung dar. An Beispielen aus der Praxis verdeutlichte er den Bildungsauftrag und die Bildungschancen, die sich aus dem Orientierungsplan ergeben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ähnlich wie in den Schulen sollte der Orientierungsplan Richtschnur sein, an dem sich die Kindertageseinrichtungen orientieren können. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass der Orientierungsplan seitens des Kultusministeriums nicht verbindlich für alle Einrichtungen vorgeschrieben, lediglich empfohlen ist. So habe sich die Landesregierung aus der finanziellen Beteiligung zunächst herausziehen können. Dennoch orientiere sich die überwiegende Zahl der Einrichtungen an den Inhalten und Eltern können sich, sofern der Träger - also Kommune, kirchliche oder freie Träger - sich der Umsetzung verpflichtet hat, auf die inhaltliche Umsetzung beziehen.

Standards für katholische Einrichtungen

Neben dem Orientierungsplan, der für Einrichtungen verschiedener Trägerschaften in Baden-Württemberg Gültigkeit besitzt, stellte Bruno Bongard den dazu erweiterten Qualitätsstandard für katholische Einrichtungen vor. Dieser Qualitätszirkel vertieft in vielen Bereichen den Orientierungsplan und kann im besten Falle in einer Zertifizierung der Kindertagesstätten münden, die sich streng an die ausgearbeiteten Qualität-standards halten.

Nach dem Fachvortrag erhielten die Teilnehmer Informationen zum geplanten Projekt der Sprachförderung und musikalischen Früherziehung, das durch die Bürgerstiftung finanziert und in Kooperation mit der Jugendmusikschule ab kommendem Kindergartenjahr umgesetzt wird. In allen 18 Einrichtungen des Stadtgebietes Wangen der verschiedenen Trägerschaften ist dieses Projekt verteilt auf drei Jahre konzipiert.