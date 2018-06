Oratorienchor singt Bachs „h-Moll-Messe“

Unter der Leitung von Dirigent Friedrich-Wilhelm Möller führt der Wangener Oratorienchor am Sonntag, 24. Juni, erstmals in seiner über 60-jährigen Geschichte die „h-Moll-Messe“ von Johann Sebastian Bach auf. Beginn ist um 19 Uhr in der St.-Ulrichskirche in Wangen.

Den Orchesterpart spielt das Barockorchester La Banda auf historischen Originalinstrumenten. Heike Heilmann (Sopran), Ulrika Malotta (Alt) und das Brüderpaar Christian und Felix Rathgeber (Tenor und Bass) singen die Solopartien.

Die h-Moll-Messe gilt als das bedeutendste und ungewöhnlichste Chorwerk von Johann Sebastian Bach, kann man der Ankündigung des Oratorienchors entnehmen. Ungewöhnlich ist die lange Entstehungszeit von fast drei Jahrzehnten. Erst in der letzten Schaffensperiode seines Lebens führte Bach „seine Missa“ zur Vollendung und vereinigte seine besten Kompositionen aus vielen Jahren, die seine enorme kompositorische Begabung zeigen.

Abendfüllende Länge übertrafRahmen von Gottesdiensten

Ungewöhnlich ist, so der Pressetext weiter, dass der überzeugte Lutheraner Bach das Ordinarium der katholischen Messliturgie in dieser konzertanten Form und abendfüllenden Länge komponierte, was weder für einen katholischen, geschweige denn für einen protestantischen Gottesdienst verwendbar war. Vielmehr scheine es, als wollte Bach sein kompositorisches Können am Ende seines Lebens an diesem Werk zusammenfassend dokumentieren. Er fasste alle Teile „seiner Messe“ gegen Ende seines Lebens handschriftlich zusammen.

Diese erhaltene Handschrift der „h-Moll-Messe“ mit fast 200 Seiten gehört inzwischen zum Weltkulturerbe, berichtet der Oratorienchor weiter. Auch die die satztechnische Komplexität der Messe, in der Bach das ganze Spektrum seines kompositorischen Könnens zeigt, sei ungewöhnlich. Bei einigen Sätzen habe Bach auf bereits bestehende ältere Kompositionen zurückgegriffen, die er zum Beispiel durch Veränderung der Tonart oder der Instrumentierung dem Messtext anpasste.

Der Titel „h-Moll-Messe“ ist eine Erfindung späterer Zeiten, kann man weiter in der Ankündigung lesen, vermutlich, weil Bach selbst seiner Messe keinen Titel gegeben hat. Die Tonart h-Moll verweise auf den Charakter der Musik. In der Barockzeit galt diese Tonart als Tonart der sanften Klage und der geduldigen Ergebung in göttliche Fügung. Im Gegenzug dazu stehe die Paralleltonart D-Dur als Tonart des Triumphs, des Hallelujas und des freudigen Gotteslobs. Zwischen diesen beiden Polen bewege sich die Musik und spiegelt damit die zentralen Themen des christlichen Glaubens wider, die auch im Messtext enthalten seien

Entsprechend kontrastreich setze Bach das für barocke Verhältnisse groß besetzte Orchester, die Solisten und den Chor ein – filigrane Solosätze wechselten mit virtuosen Chorfugen und groß angelegten bis zu achtstimmigen Chorsätzen.