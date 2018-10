Ole Lehmann ist mit seiner Comedy „Homofröhlich“ am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu sehen. Der Komödiant geizt darin nicht mit politisch unkorrekten Witzen, heißt es in der Ankündigung. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und philosophiert auf seine eigene, unbeschwerte Art. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131 oder im Vorverkauf beim Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Die Abendkasse im Weberzunft-haus-Café ist ab 18 Uhr geöffnet.