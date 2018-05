Oldtimer-Rallye „Bodensee Klassik“ fährt durch Wangen

Auto- und Oldtimer-Fans aufgepasst: Die erste Etappe der diesjährigen Oldtimer-Rallye „Bodensee Klassik“ führt durch Wangen. 180 Oldtimer werden an den Start gehen.

In fünf Etappen insgesamt geht es von Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. Mai, rund 650 Kilometer durch das Allgäu und Oberschwaben sowie durch die österreichischen Bundesländer Vorarlberg und Tirol. Dabei stehen die Voralpenseen im Mittelpunkt: Die Strecke führt am Nordufer des Bodensees entlang und auch der Forggensee wird angesteuert. Die erste Etappe am 3. Mai führt etwa 130 Kilometer durch das Allgäu. Startpunkt ist wie an allen drei Tagen das Festspielhaus Bregenz. Danach geht die Route durch Grünenbach und Maierhöfen bis nach Wangen. Hier stellt ein Streckensprecher alle Autos und Teams vor der Kulissen von Marktplatz und Rathaus vor. Tagesziel ist an diesem Tag eins der Lindauer Hafen.