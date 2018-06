Historische Demütigung, die größte Schande der Geschichte, nationaler Alptraum: Die Stimmen der internationalen Presse überbieten sich gegenseitig und versuchen den historischen 7:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Brasilien in Worte zu fassen. Dies ist gar nicht so einfach: So ein Halbfinalspiel, wie das der DFB-Elf gegen die Seleçao, hat es bisher nicht gegeben. Sowohl den Fans, den Spielern als auch den Kommentatoren gingen nach der Begegnung die Superlative aus. Marvin Weber hat sich auf dem Wochenmarkt in Wangen umgehört, um ein paar Stimmen der Bevölkerung einzufangen.

Lindis Kipp aus Wangen war absolut begeistert: „Das war echt unerwartet, einfach super. Nach dem dritten Tor habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. So etwas gab es bisher in einem WM-Halbfinale noch nicht.“

„Ohne Worte, einfach genial“, fasste es Herbert Kern aus Amtzell zusammen. Mit dem Blick auf das Endspiel gab er sich jedoch zurückhaltend: „Das Finale wird ein ganz anderes Spiel. Die Deutschen müssen nach diesem Sieg wieder von der Euphoriewelle runterkommen.“

Hermann Strotmann aus Wangen erklärte sich den hohen Sieg von Jogis Jungs so: „Die Brasilianer waren nach dem ersten Tor so konfus, dass sie absolut den Faden verloren haben. Die Tore danach waren dann die Folge einer ziemlich durcheinander gebrachten brasilianischen Mannschaft.“

„Klasse, super, unglaublich“, sagte Lois Burkart. „Es war einfach unglaublich, wie die deutsche Mannschaft gelaufen ist und wie intelligent sie nach der 1:0 Führung gespielt hat. Die Brasilianer wollten in den ersten fünf Minuten das frühe Tor. Wenn das gefallen wäre, wäre das Spiel vielleicht ganz anders ausgegangen“, sagte der Wangener und gibt sich sehr optimistisch für das bevorstehende Finale: „Diesmal packen wir es, egal gegen wen. Vom technischen Stand ist die deutsche Mannschaft im Moment die beste der Welt.“

Edon Hasanmetaj und Flynn Bowden haben das Spiel in der Städtischen Sporthalle mitverfolgt. „Das war ein Hammer-Spiel“, sagt Edon Hasanmetaj. „Das es so ausgeht, hätte ich vorher auf gar keinen Fall gedacht. Wenn die Deutschen genauso im Finale spielen, gewinnen sie auf jeden Fall“, so Hasanmetaj.

„Wir konnten es überhaupt nicht glauben und haben uns nach dem 7:0 Backpfeifen gegeben, um zu gucken, ob wir nicht gerade träumen“, sagte sein Freund Flynn Bowden.

Cilli Achberger aus Sigmarszell schaut normalerweise kein Fußball. Während der WM hat jedoch auch sie das Fieber gepackt: „Das war richtig prima, sowas habe ich noch nicht gesehen. Normalerweise schlafe ich während der Spiele irgendwann ein, doch gestern war es so eine tolle Partie, da habe ich sogar bis zum Ende durchgehalten.“

„Ich war überrascht von der wirklich überragenden Leistung der deutschen Mannschaft. Nach den bisherigen Spielen der Deutschen habe ich damit gerechnet, dass wir 1:0 oder 2:0 gewinnen, aber nicht so hoch", sagte Konrad Krieger.