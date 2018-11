OB bittet Wangener Sportler bei Baumaßnahmen um Geduld

Gut 40 Vertreter der Wangener Sportvereine haben am Mittwochabend bei der Hauptversammlung des Wangener Sportverbandes im Jugendhaus viel Vergangenes, aber auch in die Zukunft Weisendes erfahren. Mit Anita Schneller als zweiter stellvertretender Vorsitzender und Rüdiger Lohmann als Kassierer unterstützen künftig zwei „Neue“ den ansonsten wieder gewählten Vorstand. OB Michael Lang ging auf laufende und kommende Baumaßnahmen im Sportbereich ein – und bat um Geduld.

20 Millionen Euro ist die Summe, die die Stadt in vergangenen und kommenden Jahren allein ins Rupert-Neß-Gymnasium und die Realschule (einschließlich Ebnethalle) investierte und investieren wird. „Ich bitte um Nachsicht, dass dabei manches hinterherhinkt“, sagte das Stadtoberhaupt. Und weiter: „Alles andere geht nur sukzessive.“

Was den Sport betrifft, sind dies vor allem die Hallen. Wobei Lang besonders bei der Aufnahme des Ersatzbaus für die städtische Sporthalle in ein Förderprogramm des Bundes große Hoffnungen schürte. Dann sei auch der Sportverband wieder gefordert, um perspektivisch mitzudenken.

Neben der Freibadsanierung (Lang: „Die Technik war so fertig, dass es hätte passieren können, dass wir unterjährig hätten schließen müssen.“) und der Verlagerung von Reit- und Schützenverein sprach der OB unter anderem auch die eigentlich nötigen Sanierungen der Hallen in den Ortschaften oder der Praßberghalle an: „Baustellen im Bereich des Sports werden wir in den nächsten Jahren reichlich haben.“

Flüchtlinge: Appell an Vereine

Sportverbands-Vorsitzender Gottfried Sauter ging unter anderem auf das Sportangebot für Flüchtlinge ein, an dem wöchentlich rund 20 Personen teilnehmen: „Da viele inzwischen berufstätig sind, haben wir das Training auf den Samstagnachmittag verlegt.“ Schön wäre es, sagte Sauter, wenn die Geflüchteten nun auch nach und nach den „Sprung in die Vereine“ schaffen würden. Er bat darum, sie bei Nachfrage aufzunehmen.

Auch zum aktuellen Thema Mountainbiking konnte der Sportverbandschef Neues vermelden. Vom Sportverband aus gab es einen Brief an Minister Guido Wolf, in dem das Land gebeten wurde, sich dem bayerischen Modellprojekt „Bergsport Mountainbiken – nachhaltig in die Zukunft“ von Deutschem Alpenverein und Umweltministerium anzuschließen und das Projekt länderübergreifend auch im Landkreis Ravensburg und speziell in und um Wangen aufzulegen und zuzulassen. Sauter: „Wir hoffen, dass wir eine positive Rückmeldung bekommen.“

In Bezug auf die Kommunalwahlen wünschte sich Sauter von den Vereinsvertretern: „Es wäre schön, wenn sich einige Sportler aufstellen lassen und den Sport tatkräftig im Gemeinderat vertreten könnten.“

Zwei Neue im Vorstand

Geschäftsführer Ralf Hartmann fasste seinen Rückblick aus den Berichten der Vereine zusammen. Von der Berufung der LTC-Wangen-Nachwuchssportler Joris Steinhauser und Maja Gralki über den vom baden-württembergischen Sozialministerium geförderten Inklusionslauf der SG Niederwangen für gehandicapte und nicht gehandicapte Läufer bis hin zu den Fußballjugendturnieren der unterschiedlichen Vereine reichte sein Jahresbogen. Nicht unerwähnt ließ er das ehrenamtliche Engagement: „Man muss sich immer wieder vor Augen halten, wie viele Stunden hier unentgeltlich investiert werden. Aller Respekt.“

Die Neuwahlen brachten auf den Positionen Vorsitzender (Gottfried Sauter), Stellvertreter (Klaus Reinhuber) und Geschäftsführung (Ralf Hartmann) keine Veränderungen. Neu hinzu kam ein zweiter Stellvertreterposten, der mit Anita Schneller besetzt wurde. Ebenfalls neu im Vorstand ist Rüdiger Löhmann, der von Ute Jusciak den Posten des Schatzmeisters übernahm. Wie die Vorstandswahlen gingen auch die Wahlen für den Ausschuss einstimmig über die Bühne. Gewählt wurden: Alexandra Mergenthaler, Claudia Haller, Manfred Hasel, Norbert Kaiser, Eugen Bast, Marcus Holzmann und Sascha Metzdorff.

Abschließend gab Ralf Hartmann auch die Ergebnisse bekannt, die der Sportverband Wangen von den Vereinen zum E-Sport (Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen) abfragte, um auch dem Sportkreis Ravensburg eine entsprechende Rückmeldung liefern zu können. 13 Wangener Vereine meldeten sich. Drei davon sehen E-Sport als Sport, alle anderen nicht. Einstimmig fiel das Ergebnis aus, ob E-Sportler in den Vereinen aufgenommen werden (sollen). Hartmann: „Alle 13 Vertreter sagten Nein.“