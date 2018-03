Novum am Rupert-Neß-Gymnasium

Jugend trainiert für Olympia ist die größte Schulsportveranstaltung weltweit. In vielen unterschiedlichen Sportarten versuchen sich die Teams für das Bundesfinale zu qualifizieren. Zwei Skimannschaften des Wangener Rupert-Neß-Gymnasiums haben es heuer geschafft – ein Novum.

Für die Skiteams des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) ging es aber zuerst einmal darum, sich im Regionalfinale am Oberjoch der Regierungspräsidien Tübingen und Stuttgart zu qualifizieren, so eine Pressemitteilung des Gymnasiums. Dies gelang mit jeweils einem zweiten Platz sowohl dem Mädchen- als auch dem Jungenteam, und beide durften somit beim Landesfinale Baden-Württemberg antreten.

In Thalkirchdorf trafen sich dann die jeweils drei besten Skiteams aus den badischen und württembergischen Schulen. In einem anspruchsvollen Vielseitigkeitslauf, ausgeflaggt vom Landesbeauftragten und ehemaligen FIS-Rennläufer Jens Ziegler, galt es für die Teams, möglichst schnell über den Sprung und durch die Slalom- und Riesenslalomtore zu kommen. Jeweils fünf Läufer gingen pro Team an den Start, wobei für das Endergebnis die jeweils drei schnellsten Zeiten gewertet wurden. Bei den Mädchen war das Gymnasium Insy mit der Tagesschnellsten Laila Illig der klare Favorit und konnte sich auch als Landessieger durchsetzen. Um die Plätze zwei und drei, die ebenfalls die Qualifikation zum Bundesfinale bedeuteten, gab es aber einen harten Kampf zwischen dem Kolleg St. Blasien (Schwarzwald), dem RNG und dem Otto-Hahn-Gymnasium aus Furtwangen.

Mit einem tollen ersten Lauf brachte Inka Köpf das RNG in eine sehr gute Ausgangsposition. Am Ende konnten Hannah Offenwanger, Sophie Herr, Mara Andritsch und Denise Eder sich über einen tollen dritten Platz freuen, und somit fährt zum ersten Mal ein Mädchen-Skiteam des RNG zum Bundesfinale.

Titel des Landessiegers gesichert

Bei den Jungen/Gemischt galt es, die starken Teams aus Kirchheim-Teck, Ulm, Hausach und Triberg in Schach zu halten. Auch hier überzeugten die Allgäuer Rennläufer: Nico Offenwanger legte mit der schnellsten Zeit der Jungs einen tollen Grundstock. Mit Ben Grath, der die zweitbeste Zeit bei den Jungen lief, Magnus Pfeiffer, Jakob Wieber und Carlotta Kübler überzeugten am Ende alle RNG-Starter und sicherten sich nach 2017 auch 2018 den Titel des Landessiegers Baden-Württemberg.

Nun heißt es Daumendrücken für beide Teams beim anstehenden Bundesfinale am Feldberg, wenn es gegen die besten Teams unter anderem aus Thüringen, dem Hochsauerland und natürlich auch aus den bayerischen Schulen geht.