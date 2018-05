Novecento in Wangen: Die Welt wäre ein viel zu großes Schiff für ihn

Es ist kein Leichtes, als Schauspieler in einem Solostück rund 90 Minuten auf der Bühne zu stehen. Mit einem Monolog, der die Zuschauer fesseln soll. Bernd Berleb vom Landestheater Dinkelsbühl ist dieses Risiko am Freitagabend in der Stadthalle eingegangen. Im Rahmen der Theater-Veranstaltungsreihe der Stadt Wangen in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinde hat er die Doppelrolle des Jazz-Trompeters Tim Tooney und des legendären Ozeanpianisten Danny Boodman T. D. Lemon Novecento übernommen.

Bernd Berleb ist Schauspieler, bildender Künstler und Fotograf. Für das Landestheater Dinkelsbühl hat er in der Winterspielzeit 2016 den Monolog „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“ des italienischen Schriftstellers Alessandro Baricco unter der Regie von Frank Piotraschke einstudiert. Das brachte ihm bei den Wasserburger Theatertagen 2016 einen Darstellerpreis ein.

Am Freitagabend stülpte er sich seine weiße, clownesk anmutende Maske vor das Gesicht und mimte einen kauzigen Novecento. Derart gesichtslos herumwirbelnd vor einem überdimensionalen Bullauge des Ozeandampfers Virginian, den er zeitlebens nicht verließ. Bernd Berleb erzählt diese fiktive Geschichte, die genauso gut real sein könnte. Aus der Sicht des Jazz-Trompeters Tim Tooney, der auf dem Passagierschiff anheuert und unverhofft zum besten Freund von Novecento wird. Tauscht er sein dunkles Jackett gegen eine blau-rote Uniformjacke, um die Macken der Schiffscrew zu imitieren, wird er zum Animateur, der vor lauter Überschwang außer Atem gerät und die Worte sich überschlagen.

Es ist kein Leichtes, auf der Bühne etwas lebendig darzustellen, ohne Gegenspieler außer sich selbst. Zu erzählen und zu schauspielern. Wie Novecento als acht Tage altes Baby in einer Pappschachtel für Zitronen im Ballsaal gefunden wurde. Wie er von dem farbigen Maschinisten Danny Boodman aufgezogen wird und auch daher sein Name rührt. Mit dem Zusatz „Novecento“, da es das „erste Jahr in diesem beschissenen neuen Jahrhundert ist.“ Berleb wolle nur mal schauen, ob die Zuschauer im Saal noch zuhören. Auf das Bullauge projizierte Frank Piotraschke Videobilder, die die Atmosphäre vergangener Zeiten herauf beschwörten. Dazu die musikalische Fassung von Charles Kálmán in stiller bis geräuschvoller Instrumentierung.

Szenen, die sich einprägen

Was bleibt von diesem Abend, sobald Novecento das Klavier für sich erobert und sich einen Kehricht um die Vorschriften kümmert? Die Szene, wenn er seinen Freund Tim Tooney bittet, die Rollen des Klaviers zu lösen, während draußen ein Orkan tobt: „Ein Tanz mit dem Ozean auf dem goldenen Parkett“. Ebenso die Begegnung zwischen Novecento und dem arroganten amerikanischen Pianisten Jelly Roll Morton. Er hält sich für den „Erfinder des Jazz“ und seine Visage schaut einem dicht herangezoomt aus dem Bullauge entgegen. Ein Duell soll es geben, nur hat Novecento nicht die leiseste Ahnung, was das ist. „Von einem, der nur spielt, wenn er den Ozean unter dem Arsch hat!“, wähnt Morton sich als Sieger. Doch weit gefehlt.

Novecentos plötzlicher Entschluss, in drei Tagen von Bord zu gehen, prägt sich ein und ist eine Schlüsselszene. Er kommt nur bis zur dritten Stufe, wirft seinen Hut ins Meer und kehrt um. „Warum?“, fragt Tooney den genialen Jazz-Pianisten, dem draußen in der Welt die Menschen zu Füßen liegen würden. Stille, keine Antwort. Die gibt es am Schluss, nachdem Tooney im August 1933 das Schiff verlassen hatte und nach Kriegsende erfährt, dass es völlig ramponiert ist und in die Luft gesprengt werden soll. „Die ganze Welt am Hals zu haben, wäre ein viel zu großes Schiff für mich“, erklärt Novecento mit quietschender Stimme hinter der Maske. So seien es nur die 88 Tasten des Klaviers. Die seien klar begrenzt und doch unendlich variierbar. Er bleibt, weil er nicht anders kann. Das wäre ein schöner poetischer Schluss gewesen mit der Frage an Gott nach einem Klavier im Himmel – gleich, ob da noch zwei rechte Arme herumliegen oder nicht.