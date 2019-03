Notruf: Rinder drohen von Böschung herunterzufallen

Zwei Kühe haben am Freitagmorgen an der A96 bei Wangen für einige Aufregung gesorgt. Der Verkehrsfunk meldete Gefahr – dabei war alles halb so wild.

Um 8.58 Uhr rief ein Autofahrer den Notruf, weil er zwischen Wangen und der Ausfahrt Wangen West zwei Kühe am Hang einer steilen Böschung entdeckte, die seiner Meinung nach drohten herunterzufallen. „Sie standen laut Anrufer etwa zwei Meter von der Straße entfernt, es gab keinen Zaun oder sonst eine Absperrung“, sagt Sandra Kratzer vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage.

Die Polizei gab an den Verkehrswarnfunk weiter, dass auf der Fahrbahn in beiden Richtungen Gefahr drohe. Beamte fuhren mit einem Fahrzeug an die betreffende Stelle. Dann die erleichternde Nachricht: Die Rinder gehören einem Bauern, der nach ihnen schaute. „Um 9.34 Uhr waren alle Kühe wieder da, das Verkehrsproblem also behoben.“

