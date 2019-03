Zwei Kühe haben am Freitagmorgen an der B 32 nahe Wangen für einige Aufregung gesorgt. Weil ein Zaun beschädigt war, hatten sie Reißaus genommen.

Um 8.58 Uhr rief ein Autofahrer den Notruf, weil er in Richtung Ravensburg auf Höhe Herfatz zwei freilaufende Kühe am Hang einer steilen Böschung entdeckte, die seiner Meinung nach drohten, herunterzufallen. „Sie standen laut Anrufer etwa zwei Meter von der Straße entfernt, es gab keinen Zaun oder sonst eine Absperrung“, sagt Sandra Kratzer vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage.

Die Polizei gab diese Meldung an den Verkehrswarnfunk weiter. Dieser verkündete schließlich, dass auf der Fahrbahn in beiden Richtungen Gefahr drohe. Beamte fuhren mit einem Fahrzeug an die genannte Stelle – und konnten den Besitzer der Tiere schnell ausfindig machen.

„Aufgrund eines Hinweises wurde der Bauer befragt“, zitiert Kratzer aus dem Protokoll. „Der Mann gab an, dass es sich um seine Kühe handle und er nach ihnen bereits suchen würde.“ Er habe eine Beschädigung des Zauns entdeckt, die aufgrund des Sturms entstanden sind. Dadurch konnten die Kühe ausbüxen.

Etwa zehn Minuten nach diesem Gespräch konnte der Landwirt seine Kühe aber wieder einfangen. Um 9.34 Uhr gab die Polizei Entwarnung für den Verkehr. „Er hat versichert, den beschädigten Zaun sofort zu reparieren“, so die Polizeisprecherin.

