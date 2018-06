Nostalgie, Chrom, Lack, Ersatzteile und viel Leidenschaft

„Ja, wir haben vor 19 Jahren ganz klein angefangen“, erzählte Erwin Schröpfer, der Zweite Vorstand des 1. Wangener Oldtimer- und Klassiker-Clubs und hauptverantwortliche Organisator, des 19. Wangener Oldtimer-Treffens. Am Sonntagvormittag liefen nach und nach die hochpolierten Fahrzeuge mit ihren stolzen Besitzern an Bord auf dem Festplatz am Milchpilz ein. „Und dann ist das Treffen von Jahr zu Jahr größer geworden“, fügt er hinzu.

Über 800 Autos und 100 Motorräder parkten rund um den Festplatz, vom riesigen Amischlitten, über den rostigen Pickup, die gemütliche Familienkutsche mit Häkeldecke und Wackeldackel, vom VW-Käfer mit Holzskiern auf dem kleinen Heckträger bis hin zum Fiat 500. Sogar ein Leichenwagen war zu sehen.

Jugendträume werden wahr

„Wir sind ein kleiner Verein“, so Schröpfer, „da ist es nicht leicht, eine so große Veranstaltung zu stemmen“. Aber Spaß mache es in jedem Falle. Etwa 30 Aktive haben sich an der Organisation beteiligt. Schon am späten Vormittag strömten nicht nur die alten Hasen, deren Herz beim Anblick der alten Autos aufgeht, auf das Gelände, sondern auch Familien, Oma und Opa, Kind und Kegel ließen sich von der Faszination Oldtimer mitreißen. Das diesjährige Motto „Opel GT und Manta A“ spiegelte sich in der Sonderausstellung vor der Stadthalle wider.

„Das waren die sportlichen Modelle von Opel“, erzählte Gerd Schneider, ebenfalls Vereinsmitglied, „der GT hat diese kleine Wölbung auf der Motorhaube, da in das Fahrzeug der Motor eines anderen Autos eingebaut wurde. Und der passte nicht ganz hinein“. „Das Motto zieht noch einmal eine neue Gruppe von Besuchern an“, erklärte Schröpfer, selbst stolzer Besitzer eines VW-Käfers und ein paar anderer alter Autos.

Schneider und Schröpfer sind sich einig: die Veranstaltung könnte nicht besser angenommen werden und ist eine Bereicherung für den Wangener Terminkalender. Besucher und Aussteller aus dem Süden Deutschlands, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein waren zu Gast, darunter auch Stammgäste. Die Szene sei mittlerweile groß, und doch kenne man sich und freue sich bei jedem Wiedersehen. Fachsimpelei, Gespräche über den Ersatzteilemarkt und Geselligkeit mache die Treffen aus.

Warum Oldtimer? „Da werden Jugendträume wahr, Nostalgie, Erinnerungen leben auf“, kam es bei Schröpfer wie aus der Pistole geschossen. „Es gibt mittlerweile ein breites Spektrum an Oldtimerfreunden“, fügt Schneider hinzu, „die Sammler, die Bastler und Schrauber, die Nostalgiker mit Leidenschaft und die Kapitalanleger“. Ersatzteile seien natürlich ein großes Thema. „Viele Ostblockstaaten haben die Maschinen und Werkzeuge unserer Automobilindustrie aufgekauft und produzieren jetzt Ersatzteile für die Oldtimer-Liebhaber“, sagte Schröpfer. „Schwierig wird es in Zukunft, wenn die Autos mit viel Elektronik in die Jahre kommen“, so Schneider. Großen Zuspruch fand auch die Unterschriftensammlung einer Initiative für die Wiedereinführung des Kennzeichens ‚WG‘ für Wangen. „Damit wäre dann das Nostalgiegefühl komplett, die Verbindung von Heimat und Fahrzeug“, so Schröpfers Fazit.