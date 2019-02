Norisha Campbell singt in Wangen

Seit ihrem großen Erfolg 2013 bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ widmet sich die Kalifornierin Norisha Campbell ihrer Karriere als Sängerin und will jetzt auch ihre Zuhörer in Wangen mit ihrer warmen Soulstimme und einnehmenden Bühnenpräsenz unterhalten. Ob mit Jazzballaden, Soul-Hymnen oder Gospelsongs, die Sängerin überzeugt mit kraftvollem Ton, außergewöhnlichen Phrasierungen und einem nicht erlernbaren Gefühl für Timing, wie es in der Ankündigung des Jazz Point Wangen heißt. Mit ihrem Programm „Stand for Love“ präsentiert sie am Freitag, 15. Februar, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau ganz persönliche Songs, die ihr Bassist Harald Scherf auf den Leib geschrieben hat und die die enorme Bandbreite ihrer Soulstimme zur Geltung bringen. Kartenvorverkauf: Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 37 89. Weitere Infos online unter www.jazzpoint-wangen.de. Foto: Veranstalter