Nora Köpf fährt auf Rang eins und zwei

Die Skirennläufer des SV Falken Wangen haben beim Lindauer-Fruchtsaft-Cup insgesamt fünf Podestplätze erreicht. Nora Köpf erreichte im ersten Rennen einen zweiten Rang und siegte danach noch im zweiten Rennen.

Tom Krcsmar konnte im ersten Riesenslalom den ersten Podestplatz in seiner noch jungen Rennläuferkariere erreichen. Nach einem Ausfall im ersten Rennen schaffte Luca Schattmaier im zweiten Riesenslalom des Tages ebenfalls den zweiten Platz. Auch Inka Köpf zeigte eine sehr gute Leistung und erreichte im ersten Rennen den dritten Rang.

Der Lindauer-Fruchtsaft-Cup ist eine Rennserie, bestehend aus insgesamt sechs Rennen verteilt über die gesamte Saison. Die beiden ersten Rennen fanden am vergangenen Wochenende am Hündle bei Oberstaufen statt. Aufgrund des Sturms Anfang des Jahres war der Lift in Thalkirchdorf, an dem das Rennen ursprünglich geplant war, noch nicht betriebsbereit. Somit musste die Skiläuferzunft Leutkirch als veranstaltender Verein an den Hochsiedellift ausweichen. Auf der sehr gut präparierten Strecke wurde ein rhythmischer Riesenslalom gesteckt, der für alle Rennläufer fair und gut zu bewältigen war. Bei den jüngsten in der Klasse U8 war Jana Brugger bei ihrem ersten Rennen als jüngste weibliche Teilnehmerin am Start. Nach einer guten Fahrt erreichte sie den fünften Platz. Bei den Jungen der Klasse U8 konnte Tom Krcsmar den zweiten Platz und damit seinen ersten Podestplatz erringen. Inka Köpf startet diese Saison in der Klasse U14 und muss dabei zum Teil gegen mehr als ein Jahr ältere Gegnerinnen fahren. Trotzdem erreichte sie in ihrer Klasse den dritten Platz und war damit Schnellste ihres Jahrgangs, sowohl von den Mädchen als auch von den Jungen. Ihre Schwester Nora Köpf konnte sich mit geringem Rückstand auf die Siegerin den zweiten Rang in der Klasse U16 sichern.

Für das zweite Rennen wurde der Riesenslalom neu gesteckt. Jana Brugger konnte mit einer guten Fahrt wieder den fünften Rang erzielen. Tom Krcsmar konnte seine Fahrt vom Vormittag nicht ganz wiederholen und landete ebenfalls auf dem fünften Platz. Mit einer wiederum guten Fahrt konnte sich Inka Köpf nach ihrem Podestplatz am Vormittgag den vierten Platz in ihrer Klasse sichern.

Nora Köpf fuhr im zweiten Rennen einen sehr guten Lauf, konnte alle Konkurrentinnen hinter sich lassen und damit den Siegerpokal in der Klasse U16 mit nach Hause nehmen. Ein ganz enges Rennen lieferte sich Luca Schattmaier mit seinem Leutkircher Konkurrenten Hannes Vohrer. Schlussendlich musste sich Luca Schattmaier mit einem knappen Rückstand mit Platz zwei zufriedengeben.

Die weiteren Ergebnisse der Wangener Rennläufer:

1. Lindauer-Fruchtsaft-Cup: 7. Carina Brugger (U10), 6. Max Wiech (U10), 6. Jan Wiech (U12), 11. Paul Neumann (U12), Luca Schattmaier (ausgeschieden).

2. Lindauer-Fruchtsaft-Cup: 10. Carina Brugger (U10), 6. Max Wiech (U10), 9. Jan Wiech (U12), 11. Paul Neumann (U12).

