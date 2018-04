Niklas Gathof wird Vierter

Niklas Gathof hat beim Mountainbike-Rennen in Bad Waldsee Rang vier erreicht. Beim 2. MTB-Cross-Country-Rennen startete Niklas Gathof von der Rad-Union Wangen in der U-19-Klasse, Dean Wollmuth ging im Rennen der U15 an den Start.

Die Rennen wurden in Bad Waldsee auf einem technisch anspruchsvollen Rundkurs über sieben Kilometer gestartet. Über Felder und Wiesen ging es durch den „Saubadtrail“, der mit steinigen Abfahrten und kurzen, aber knackigen Anstiegen gespickt war und von den Mountainbikern gute Kondition abverlangte. Zusätzlich war die Runde mit natürlichen und künstlichen Hindernissen gespickt. Niklas Gathof startete als U-17-Fahrer in der Juniorenklasse U19. Gleich von Anfang an war es ein schnelles Rennen. Der Wangener Radfahrer konnte das hohe Tempo in der höheren Klasse, die stark besetzt war, noch nicht ganz mithalten. Nach guter Leistung erreichte er im ersten Jahr in der Wertung für die U-17-Lizenzklasse den vierten Platz. Der zweite Wangener Fahrer, Dean Wollmuth, kam im Rennen in der U15 (eine Runde mit sechs Kilometern) auf den 16. Platz.