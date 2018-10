Niklas Gathof fährt in Daugendorf auf Platz vier

Zum Saisonabschluss hat der Wangener Nachwuchsbiker in Daugendorf den vierten Platz erreicht und damit nur knapp einen Platz auf dem Podest verpasst.

Rund 400 Mountainbikebegeisterte starten jedes Jahr im Oktober beim Engel-Cup in Daugendorf. Die Strecke entlang und über die Schwäbische Alb spricht seit Jahren Begeis- terte aus allen Sparten der Mountainbike-Szene an, vom Hobbyfahrer bis zum Vollprofi. 46 Kilometer mit 900 Metern Höhenunterschied sind nicht zu verachten und speziell der zwar nur 130 Meter lange, aber mit 40 Metern Höhenunterschied 24 Prozent steile „Wadenbeißer“ hatte es in sich und war der Zuschauermagnet.

Alle Teilnehmer in den verschiedenen Altersklassen starteten gemeinsam in einem Massenstart, wurden aber getrennt gewertet. Niklas Gathof (U19-Klasse) war bei diesem Event für die Mountainbiker der einzige Teilnehmer der Radunion Wangen. Für den Wangener Nachwuchsfahrer war es auf anspruchsvollen Wald- und Schotterwegen sowie auf Teerwegen und schönen Trails das längste Rennen dieser Saison. Niklas hatte keine Erwartung auf ein vordere Platzierung und war am Ende zufrieden mit dem 82. Gesamtplatz. In der Wertung für die Juniorenklasse erreichte er den vierten Platz und verpasste damit nur ganz knapp einen Platz auf dem Siegerpodest.