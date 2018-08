Niklas Gathof fährt in Appenzell auf Platz fünf

Beim Ostschweiz-Bike-Cup in Appenzell ist Niklas Gathof von der Rad-Union Wangen Fünfter geworden. Der junge Mountainbiker aus dem Allgäu hatte dabei beim Start ungünstige Voraussetzungen.

Der Wangener Jugendfahrer startete beim vierten Rennen um den Ostschweiz-Bike-Cup in der Schweiz in der letzten Startreihe. Auf einer Strecke (drei Runden, 150 Höhenmeter pro Runde) mit technisch schweren Abfahrten und mehreren kleinen, aber steilen Anstiegen auf Wald- und Wiesenwegen trennte sich bald die Spreu vom Weizen. Niklas Gathof fuhr vom Start weg in einer Gruppe mit, die um die Plätze drei bis fünf kämpfte. Der Unionsfahrer fuhr ab Ende der ersten Runde meistens vorne in der Gruppe und machte das Tempo.

In der Schlussrunde fuhren ihm seine beiden Mitstreiter allerdings weg und Gathof konnte die Lücke nicht mehr schließen. Seine Konkurrenten wurden zeitgleich als Dritte gewertet. Niklas Gathof belegte am Ende einen fünften Platz in einem starken Feld in der Schweiz.